Bologna FC: I giocatori impegnati nel 7° e nell’8° turno di qualificazioni verso Germania 2024

Aebischer, Ndoye e Freuler per la Svizzera, Skorupksi per la Polonia, Ferguson per la Scozia, Karlsson per la Svezia, Moro per la Croazia e Orsolini per l’Italia, sono gli otto rossoblù che hanno risposto alla chiamata del paese d’origine per disputare il doppio impegno di qualificazione in vista del prossimo torneo continentale in programma a giugno in Germania. A loro, va poi aggiunto El Azzouzi, convocato dalla nazionale del Marocco, mentre per quanto riguarda le categorie giovanili si segnalano Fabbian e Calafiori in Under 21 e Bagnolini in Under 20. Una fotografia incoraggiante, che colloca il club di Saputo in un contesto sempre più globale.

Resoconto della settima giornata (12-13-14 ottobre)

Faer Oer v. Polonia 0-2: Polacchi sul velluto contro la simpatica formazione dell’arcipelago faringio. Il “nostro” Skorupksi, però, è rimasto a guardare dalla panchina per tutto l’arco della partita.

Spagna v. Scozia 2-0: La sorprendente Scozia di Steve Clarke cade sotto i colpi di Morata e Sancet sul rettangolo verde dello stadio “De la Cartuja” di Siviglia e perde così la propria imbattibilità nel Girone A. Serata completamente da dimenticare anche per Ferguson, lasciato fuori dai giochi dal suo Commissario Tecnico.

Croazia v. Turchia 0-1: Zero secondi d’impiego pure per Moro, rimasto seduto nella sfida persa dai suoi per mano della Turchia del neo CT Vincenzo Montella.

Italia v. Malta 4-0: Tutto facile per gli uomini di Luciano Spalletti, che al San Nicola di Bari superano piuttosto agevolmente la selezione mediterranea con il largo punteggio di 4-0. Buono il minutaggio di Orsolini, entrato al 65’ per far rifiatare il mattatore di serata “Mimmo” Berardi.

Svezia v. Moldavia 3-1: La band scandinava fa valere il maggiore tasso tecnico e si aggiudica senza problemi il test amichevole di Stoccolma. Ottimo il contributo del rossoblù Karlsson, protagonista del successo con una bella doppietta (in rete al 9’ e al 74’).

Israele v. Svizzera: /. Rinviata a causa della delicata situazione geopolitica che sta imperversando sul Medio Oriente.

Resoconto dell’ottava giornata (15-16-17 ottobre)

Svizzera v. Bielorussia 3-3: Nel roboante pareggio di San Gallo, Remo Freuler resta in campo per tutto l’arco del match, mentre l’ala Dan Ndoye si ritaglia una ventina di minuti nel finale di gara. Solo panchina, invece, per Aebischer.

Polonia v. Moldavia 1-1: Mezzo passo falso interno per la banda di Michael Probierz, che deve dividersi la posta con i meno blasonati avversari di coach Serghei Clescenco. Con Szczesny ovviamente titolare, per Skorupksi non resta che guardare l’incontro comodamente seduto al fianco del suo allenatore.

Galles v. Croazia 2-1: Anche in casa dei Dragoni, il rossoblù Moro non trova spazio in campo e deve osservare da lontano i compagni soccombere sotto i colpi del centrocampista di proprietà del Fulham Harry Wilson, autore di una doppietta.

Belgio v. Svezia:/. Match annullato a causa dell’attentato terroristico verificatosi nei pressi dello stadio e che è costato la vita a due tifosi svedesi.

Difficile continuare a parlare di calcio dopo questi avvenimenti, ma proseguiamo il resoconto con l’amichevole tra la Scozia (già qualificata a Germania 2024 dopo il successo della Spagna sulla Norvegia) e la Francia, che ha visto Ferguson partire titolare nell’undici deciso da Clarke nella vittoria dei transalpini per 4-1. Infine, ovviamente, Inghilterra – Italia, con appena una decina di minuti per Orsolini all’imbrunire della sfida vinta dai britannici per 3-1.