Bologna FC, dieci rossoblù in Nazionale

Al termine del campionato di Serie A, un considerevole drappello di giocatori rossoblù partirà per rappresentare i colori del proprio paese, a dimostrazione che il roster felsineo può comunque vantare un bel numero di atleti di livello internazionale.

I 10 convocati nel dettaglio

Michel Aebischer: 16/6 Andorra-Svizzera (qualificazioni europee), 19/6 Svizzera-Romania (qualificazioni europee)

Marko Arnautovic: 17/6 Belgio-Austria (qualificazioni europee); 20/6 Austria-Svezia (qualificazioni europee)

Musa Barrow: 14/6 Gambia-Sud Sudan (qualificazioni africane)

Lewis Ferguson: 17/6 Norvegia-Scozia (qualificazioni europee); 20/6 Scozia -Georgia (qualificazioni europee)

Jhon Lucumi: 16/6 Colombia-Iraq (amichevole); 20/6 Germania-Colombia (amichevole)

Gary Medel: 11/6 Cile-Cuba (amichevole); 16/6 Cile- Rep. Dominicana (amichevole); 20/6 Bolivia- Cile (amichevole)

Stefan Posch: 17/6 Belgio-Austria (qualificazioni europee); 20/6 Austria-Svezia (qualificazioni europee)

Lukasz Skorupski: 16/6 Polonia-Germania (amichevole); 20/6 Moldavia-Polonia (qualificazioni europee)

Joshua Zirkzee: 14/6 Olanda-Giappone Under 21 (amichevole); dal 21/6 Europeo Under 21

Niklas Pyyhtia: 15/6 Polonia- Finlandia Under 21 (amichevole); 20/6 Slovenia-Finlandia Under 21 (amichevole)