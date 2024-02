Bologna FC: ufficiale l’arrivo di Jens Odgaard

Terzo innesto invernale consecutivo per il club di Joey Saputo che, dopo gli arrivi di Mihajlo Ilic e di Santiago Castro, mette sotto contratto la punta scandinava Jens Odgaard fino al termine di questa stagione.

Caratteristiche tecniche

Settimo danese della storia ultracentenaria del Bologna, Jens è un centravanti ambidestro dal fisico imponente, dotato di una spiccata tecnica individuale e di un ottimo controllo di palla. Caratteristiche che gli consentono di poter esser impiegato anche in qualità di esterno, avendo nella faretra del suo arco anche un buonissimo tiro dalla distanza.

Vecchia conoscenza del nostro calcio

Presente in tutte le selezioni giovanili della Nazionale danese, Odgaard si distingue appena 18enne nella Primavera interista con cui vince una Supercoppa e il Torneo di Viareggio, prima di trasferirsi al Sassuolo ed esordire in Serie A nel febbraio 2019. Successivamente, passa poi all’Heerenveen in Eredivisie dove va a segno 7 volte in 24 partite. Meno brillante, invece, la stagione seguente divisa fra Lugano e Pescara, mentre nuovamente in patria con la maglia del Waalwick recupera il tempo perso fino a guadagnarsi la chiamata dell’AZ, club notoriamente attento alla crescita dei giovani prospetti. Con la maglia dei “ Kaaskoppen” torna su livelli abituali nel 2022-2023 per poi, in questa prima parte di stagione, collezionare un totale di 17 apparizioni condite da una rete (realizzata al Twente).