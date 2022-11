Bologna femminile, 3-0 al Villorba e primo posto confermato

BOLOGNA-VILLORBA 3-0

BOLOGNA: Sassi S., Alfieri, Sciarrone (77’ Pacella), Asamoah, Rambaldi (77’ Rimondi), Antolini (84’ Filippini), Gelmetti, Sassi S., De Biase (87’ Da Rin), Bonacini, Spallanzani (65’ Giuliani). All. Bragantini.

VILLORBA: Donadel, Feltrin (75’ Coletto), Morettin, Pivetta, Bassani (25’ Zilli), Ghezze (64’ De Martin), Foltran, Cochrane, Granello, Peron, Sandi. All. Meneghello.

ARBITRO: Leotta di Acireale.

RETI: 13’ Gelmetti, 39’ Spallanzani, 70’ Giuliani.

Un pareggio all’esordio e poi nove vittorie consecutive, questo per ora è stato il cammino del Bologna femminile allenato da mister Simone Bragantini, capolista del Girone B del campionato di Serie C insieme al Meran Women con 28 punti. Un inizio perfetto per le rossoblù, che anche nel pomeriggio di ieri hanno dimostrato concretezza e voglia nell’andare a conquistare altri tre punti. Contro il Villorba sono state Gelmetti al 13’ e Spallanzani al 39’ a firmare le due reti nel corso del primo tempo che hanno subito indirizzato la gara, con le padroni di casa in pieno controllo e senza cali di tensione. A metà della seconda frazione, poi, è stata la neoentrata Giuliani a segnare il gol del definitivo 3-0 su assist di De Biase, con Antolini e compagne che in seguito hanno controllato la gara sino al fischio finale. Ora la testa del Bologna è già verso il prossimo impegno di domenica in casa del Portogruaro, che ieri ha perso proprio contro il Meran 2-0.