Il Bologna femminile batte 4-1 l’Orvieto

BOLOGNA-ORVIETO 4-1

BOLOGNA: Binini, Alfieri (63’ Pacella), Asamoah, Racioppo(74’ Rambaldi), Colombo, Antolini (78’ Filippini), Gelmetti, Benozzo (46’ Sassi S.), Zanetti, De Biase (68’ Spallanzani), Bonacini. All.: Bragantini.

ORVIETO: Ruotolo, Romero, Romano, Binnella (80’ Quattrone), Goretti (55’ Matiusha), Rossi (89’ Liucci), Libera, Antonini A.(74’ Provenzani), Di Bella Di Santa (63’ Antonini M.), Antonelli, Kelep. All.: Pettinelli.

ARBITRO: Ravara di Valdarno.

RETI: 9’ Bonacini (B); 37’ Racioppo (B); 49’ Antolini (B); 86’ Quattrone (O); 94’ Spallanzani (B).

Terza vittoria consecutiva per il 3° posto in classifica, alla 4^ Giornata di Girone B di Serie C: il Bologna, dopo aver superato Vicenza e Venezia F.C., batte anche Orvieto per 4-1 e mantiene il passo della coppia di testa, Lumezzane e Meran Women, a +2 dalle rossoblù. Il primo tempo è un monologo per le padroni di casa, immediatamente vicine alla rete con De Biase e Colombo, con un terzo seguente tentativo che va a segno grazie a Bonacini, capace di trovare il tempo giusto, al 9’, per staccare di testa da calcio d’angolo. Il pressing delle ragazze di Bragantini in direzione della porta avversaria non si ferma, Racioppo trova la deviazione vincente al 37’, davanti allo specchio lasciato libero da Ruotolo, e manda le squadre negli spogliatoi sul momentaneo 2-0. La ripresa si apre, al 49’, con la rete di Antolini che chiude di fatto i giochi dell’incontro, dopo un’azione insistita. L’allenatore rossoblù comincia a calibrare gli sforzi delle atlete che, mercoledì scorso, sono state impiegate a Venezia: Quattrone, in contropiede, firma il gol della bandiera ospite all’86’, mentre Spallanzani, a gara ormai terminata, riporta a tre le reti di vantaggio con un tap-in davanti alla porta. Dieci punti in classifica, al pari della Jesina, ma con un appuntamento molto importante alle porte: domenica 9 ottobre, alle 15.30, in casa di una delle due squadre in vetta e a punteggio pieno, il Lumezzane.