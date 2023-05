Il Bologna femminile batte 5-1 la Triestina

BOLOGNA-TRIESTINA 5-1

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Asamoah, Colombo (63’ Kustrin), Antolini, Gelmetti (88’ Spallanzani), Benozzo (88’ Simone), Zanetti, Trombin (37’ Arcamone) (76’ Pacella), De Biase, Bonacini. All. Bragantini.

TRIESTINA: Storchi, Usenich, Peresotti, Virgili, Alberti, Paoletti, Bortolin (57’ Tortolo) (89’ Gaspardis), Gallo, De Donatis, Desinano, Sandrin. All. Melissano.

ARBITRO: Picardi di Viareggio.

RETI: 43’ rig. Alberti (T), 47' Benozzo (B), 55’ Antolini (B), 73’, 87’ e 93’ Kustrin (B).

Dopo la prima sconfitta in campionato, il Bologna femminile reagisce prontamente alla prima occasione battendo con un rotondo 5-1 la Triestina. Una sfida che si poteva mettere molto male al 26’ con l’espulsione di Alfieri per fallo su chiara occasione da gol, e ancora peggio al 43’ in seguito al rigore realizzato da Alberti. Due minuti oltre il recupero del primo tempo, però, è stata Benozzo a depositare in rete il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per una spinta che è continuata anche ad inizio ripresa. Al 55’ è stata capitan Antolini a segnare la rete del sorpasso, per un risultato reso ancora più rotondo dalla tripletta di Kustrin. Quest’ultima, rientrata dopo l’infortunio, nei venti minuti finali ha realizzato tre gol uno più bello dell’altro