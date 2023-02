Il Bologna femminile batte anche il Vicenza

VICENZA-BOLOGNA 0-3

VICENZA: Palmiero Herrera, Fasoli, Gobbato (77’ Cabrera Gonzalez), Missiaggia, Battilana, Montemezzo, Sule, Cattuzzo (82’ Dal Bianco), Ponte (82’ Maddalena), Penzo (57’ Schiavo), Marchiordi (73’ Bauce). All. Dalla Pozza.

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Asamoah, Sassi S. (68’ Sciarrone), Morucci, Colombo, Antolini (81’ Marcanti), Gelmetti (85’ Spallanzani), De Biase (81’ Polisi), Kustrin (72’ Bonacini), Arcamone. All. Bragantini.

ARBITRO: Lotito di Cremona.

RETI: 3’ Antolini, 32’ e 35’ Gelmetti.

Primo posto confermato a sei punti di distanza dal secondo e sedicesima vittoria consecutiva per il Bologna femminile di mister Simone Bragantini. Ad arrendersi questa volta sotto i colpi delle rossoblù è il Vicenza, sconfitto per 3-0 in trasferta grazie ai gol, tutti nel primo tempo, di Antolini e di Gelmetti. Al 23’ la capitana rossoblù ha aperto le marcature sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben calciato da De Biase, mentre nove minuti dopo è stata Gelmetti, sempre su calcio piazzato, a realizzare di testa il gol del raddoppio. Gelmetti, al 35’, ha segnato la rete della tranquillità in seguito a un batti e ribatti in area di rigore. L’ennesima vittoria stagionale conferma l’imbattibilità del Bologna e una continuità sempre più marcata. I sei punti di distacco rispetto al Meran Women, però, non devono far abbassare la tensione ad Antolini e compagne, che si devono anche guardare da un Lumezzane a meno otto in classifica. Più indietro, a 35 punti, un Venezia che domenica prossima arriverà a Granarolo in occasione della terza giornata del girone di ritorno.