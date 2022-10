Il Bologna femminile batte il Padova 3-0 e resta primo

BOLOGNA-PADOVA 3-0

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Sciarrone (46’ Benozzo), Simone, Asamoah, Racioppo (66’ Rambaldi), Colombo, Antolini (71’ Zanetti), Gelmetti, De Biase, Arcamone. All. Bragantini.

PADOVA: Polonio (46’ Rolfini), Servetto, Fabbruccio, Gallinaro (46’ Donà), Biasolo (46’ Michelon), Carli, Rizzioli, Balestro, Spagnolo (60’ Mele), Spinelli (63’ Dal Fra), Lovato. All. Montresor.

ARBITRO: Cortale di Locri.

RETI: 40’ Colombo, 44’ Antolini, 82’ Zanetti.

Vittoria per 3-0 contro il Padova e primo posto confermato insieme al Meran Women a quota 22 punti. Il Bologna femminile non si ferma più e centra la settima vittoria consecutiva in campionato, dimostrandosi in formissima e in crescita sotto tutti i punti di vista. Dopo uno spavento iniziale per il pallonetto di Spinelli di poco alto, le rossoblù si sono sciolte trovando con Colombo la bellissima rete del vantaggio al 40’, con un grande sinistro sul secondo palo in seguito a un bel controllo a seguire. Quattro minuti dopo sono ancora le padroni di casa ad andare in gol con Antolini, mentre è di Zanetti la rete che ha chiuso definitivamente i giochi a otto minuti dal 90’ dopo una bella combinazione con Colombo e Benozzo.