Il Bologna Femminile batte il Riccione 3-0

BOLOGNA-RICCIONE 3-0

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Sciarrone (69’ Benozzo), Simone, Asamoah, Colombo, Antolini, Gelmetti (88’ Zanetti), De Biase (88’ Racioppo), Bonacini (77’ Rambaldi), Arcamone. All.: Bragantini.

RICCIONE: Fara, Tiberio (77’ Salhane), Moscia, Neddar, Greppi, Copia, Petrosino (68’ Piras), Pederzani, Marcattili (53’ Ciavatta), Uzqueda, Edoci. All.: Genovesio.

ARBITRO: Ammannati di Firenze.

RETI: 37’ Antolini, 58’ e 84’ Gelmetti.

Prestazione più che convincente e vittoria molto importante per il Bologna Femminile contro il Riccione. Sul campo di casa del Bonarelli di Granarolo, le rossoblù superano la formazione romagnola con un netto 3-0 frutto dei gol di Antolini e Gelmetti, autrice di una doppietta. In seguito a questi tre punti le ragazze allenate da Simone Bragantini si confermano al secondo posto a due lunghezze dal Meran capolista e a più uno sul Lumezzane. Una partita condotta dall’inizio alla fine nonostante il buon approccio alla gara del Riccione e aperta grazie alla rete di Antolini al 37’, al termine di una bella azione sulla sinistra con Gelmetti protagonista. Quest’ultima, al 58’, realizza il raddoppio con un ottimo sinistro a incrociare dopo essere riuscita a scappare in profondità. Il 2-0 fa uscire dalla partita la formazione ospite ed esalta le rossoblù, brave a controllare le avversarie con un ottimo lavoro in entrambe le fasi. La ciliegina sulla torta arriva poi all’84’, con Gelmetti autrice della doppietta personale grazie a un colpo di tacco volante spettacolare.