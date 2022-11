Il Bologna femminile batte il Venezia 1985 e mantiene la vetta

BOLOGNA-VENEZIA 3-2

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Simone (76’ Sciarrone), Sassi S., Antolini, Gelmetti, Asamoah, De Biase, Bonacini (76’ Giuliani), Arcamone, Spallanzani (63’ Zanetti). All. Bragantini.

VENEZIA: Paccagnella, Gastaldin, Amidei, Malvestro, Bortolato, Tosatto, Longato, Baldassin, Vivian, Conventi (46’ Vivian), Centasso. All. Murru.

ARBITRO: Duccio Mancini di Pistoia.

RETI: 4’ Antolini (B), 14’ Conventi (V), 40’ Gelmetti (B), 71’ Centasso (V), 91’ Zanetti (B).

Sono 34 i punti conquistati dal Bologna femminile in queste prime dodici giornate di campionato, frutto del pareggio all’esordio e poi delle undici vittorie consecutive che hanno lanciato le rossoblù al primo posto in classifica in solitaria. A più tre dal Meran Women e a più sei dal Lumezzane, la squadra di Bragantini continua a guidare il girone B del campionato di Serie C femminile e lo fa con la grinta e la voglia di chi ha ben in mente l’obiettivo stagionale da centrare. Anche ieri i tre punti sono arrivati ma per l’andamento della sfida forse hanno avuto un peso maggiore rispetto ad altre partite. Contro il Venezia Calcio 1985, infatti, l’incontro si è aperto subito al 4’ grazie al bel destro a incrociare di Antolini, brava a farsi trovare pronta dopo un’azione insistita sulla destra. Il pareggio delle ospiti si è fatto attendere solamente dieci minuti, ma al 40’ è stata Gelmetti con un pallonetto a riportare le padroni di casa in vantaggio. Le venete non sono mai uscite dalla partita, e al 71’ hanno trovato il pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la sfida che sembrava indirizzata verso il 2-2. Un minuto oltre il 90’, però, ci ha pensato Zanetti con un insolito destro a regalare al Bologna tre punti pesantissimi contro un avversario molto complicato.