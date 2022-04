Il Bologna Femminile cede in casa della Vis Civitanova

VIS CIVITANOVA-BOLOGNA 2-0

VIS CIVITANOVA: Comizzoli, Natalini, Langiotti, Eugeni (66’ Gomez), Piscitelli, Spinelli, De Luca, Silvestrini, Uzqueda, Monterubbianesi, Aparicio. All. Monreale.

BOLOGNA: Bassi, Giuliano (73’ Maida), Giuliani, Marcanti, Rambaldi (79’ Casale), Perugini (73’ Stagni), Racioppo (91’ Sovrani), Benozzo, Cavazza, Hassanaine (89’ Bugamelli), Arcamone. All. Galasso.

ARBITRO: Leonardo Leorsini di Terni.

RETI: 28’ Spinelli, 40’ Uzqueda.

Con i gol di Spinelli e Uzqueda, la Vis Civitanova batte il Bologna Femminile e costringe le rossoblù a rimanere a 26 punti in classifica e nella pericolosa zona playout. A Bassi e compagni, dopo le due reti subite nella prima frazione, non è bastata la reazione nel secondo tempo e il solito grande cuore mostrato per cercare di rimediare a una situazione di classifica che non sorride dopo le 23 giornate fin qui disputate. Ora la sosta consentirà alle ragazze di mister Michelangelo Galasso di riordinare le idee e prepararsi al meglio alla sfida casalinga di domenica 24 aprile, con la speranza di recuperare anche qualche pedina importante.