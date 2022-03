Bologna Femminile, domenica sfida al Portogruaro

Il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso, domenica alle 14:30 presso il campo sportivo Bonarelli di Granarolo dell’Emilia affronterà il Portogruaro, nella gara valida per la 5° giornata di ritorno di serie C. La partita presso il suddetto impianto, si disputerà a porte chiuse fino a data da destinarsi causa lavori di ristrutturazione della tribuna. Dopo la sosta del campionato, durante la quale alcune compagini hanno recuperato gli impegni posticipati precedentemente, le rossoblù sono attualmente all’ottavo posto a quota 26 punti, in concomitanza con lo Jesina e a una sola distanza dalla Triestina. Domenica, quindi, occorrerà ritrovare assolutamente la vittoria, che manca da due gare, anche per tenersi a distanza dalla rischiosa zona playout. Nella quale si trova proprio il Portogruaro, che in undicesima posiziona è attualmente la squadra che occupa la prima casella dove risiedono le squadre a rischio. All’andata, le venete riuscirono a uscire vincitrici dalla sfida per 1-0.