Bologna Femminile, domenica sfida alla Vis Civitanova

Il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso, domenica alle 15.30 presso il campo sportivo di Civitanova Alta, affronterà il Vis Civitanova, nella gara valida per l’8^ giornata di ritorno di Serie C – Girone B. In seguito alla sconfitta contro il Riccione, permane l’undicesimo posto a quota 26 punti, con la vittoria che manca dallo scorso 20 febbraio. La classifica, però, è ancora corta e ci sono ancora otto partite per recuperare terreno sulle avversarie: bisognerà cominciare a fare punti già dalla trasferta di domenica, contro una formazione riuscita a vincere nel girone d’andata per 0-1 al 92’ – dopo un match ben gestito dalle rossoblù – e al successo nelle ultime due uscite, nei confronti di Accademia Spal e Padova.