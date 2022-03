Bologna Femminile, domenica trasferta a Vicenza

La Prima Squadra di Michelangelo Galasso, domenica alle 15.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, affronterà l’A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, nella gara valida per la 6^ giornata di ritorno di Serie C – Girone B. Reduci dal k.o. interno contro il Portogruaro, le rossoblù si sono viste superare dalle stesse granata in classifica, scendendo così in nona posizione a 26 punti, due in più rispetto al Padova, prima compagine inserita nella zona playout. Sono tre le gare in cui Bassi e compagne non riescono a trovare la vittoria, e sicuramente ci vorrà quel qualcosa in più per portare a casa la posta in palio nei confronti della capolista. Le venete, retrocesse al termine della scorsa stagione, hanno quattro punti di vantaggio sul Venezia F.C. e contano la miglior difesa: 12 reti, uno dei quali proprio dalle felsinee all’andata, quando la bella prestazione non rese giustizia alle ragazze di Galasso, cadute allo scoccare del 90’ per 1-2. Di seguito le parole della centrocampista classe 2002 Marta Rambaldi, a BFC Week. «Il mio segreto, per correre tanto, è non mollare mai, avendo dentro quella spinta in più che in campo deve venire fuori. Rispetto ai gol, mi emoziono di più a vedere i passaggi filtranti che arrivano alle mie compagne per l’assist. Del Bologna, il mio giocatore preferito è Roberto Soriano: non è centrocampista, più mezza punta. In passato ho praticato anche il calcio a 5, che credo essere più spettacolare a livello visivo, ma quello a 11 regala emozioni più forti. Nelle ultime tre partite abbiamo conquistato solo un punto, dobbiamo riacquistare sicurezza in noi stesse per giocare palla tranquillamente: l’abbiamo dimostrato, quindi lo sappiamo fare. All’andata siamo state vicine alla vittoria, questa volta dobbiamo concretizzare perché nel calcio è questo quello che conta».