Il Bologna Femminile lotta ma perde contro il Trento

BOLOGNA-TRENTO 1-2

BOLOGNA: Sassi, Marcanti, Simone, Racioppo (87’ Sovrani), Arcamone, Magnusson, Stagni (87’ Giuliano), Benozzo (92’ Venturi), Cavazza, Hassanaine, Minelli (78’ Perugini). All. Galasso.

TRENTO: Valzolgher, Varrone, Tonelli A., Bertamini (92’ Lucchetta), Fuganti, Ruaben, Gastaldello, Rosa, Tonelli L., Erlicher (72’ Chemotti), Lucin (82’ Lenzi). All. Spagnolli.

ARBITRO: Nicolo' Rodigari di Bergamo.

RETI: 53’ Tonelli L. (T), 65’ Magnusson (B), 82’ Tonelli A. (T)

Un’altra bruciante sconfitta per il Bologna Femminile di mister Michelangelo Galasso, che si arrende in casa contro il Trento per 1-2 nonostante una buonissima prova delle rossoblù contro la seconda forza del campionato. Le trentine, infatti, in seguito a questo successo hanno raggiunto quota 58 punti a meno tre dalla capolista Vicenza, mentre il Bologna è rimasto in zona playout con 26 punti a meno cinque dal Portogruaro. Le bolgonesi sono tornate ad imporre il loro gioco senza però riuscire ad essere particolarmente pericolose negli ultimi sedici metri. Nella prima frazione il predominio è stato per lo più sterile, e ad inizio secondo tempo – precisamente al 53’ – è arrivata la doccia fredda rappresentata dal gol di Tonelli a concretizzare un contropiede delle ospiti. Le rossoblù sono state brave a reagire subito e a trovare il pareggio con la rientrata Alice Magnusson, che in seguito a un bello spunto di Minelli ha messo la sfera alle spalle di Valzolgher. Quando il match sembrava indirizzato verso l’1-1, però, con le padroni di casa che si facevano preferire per intensità, A. Tonelli è riuscita a trovare una grandissima conclusione che ha beffato Sassi.