Il Bologna Femminile pareggia 2-2 contro il Venezia

BOLOGNA-VENEZIA 2-2

BOLOGNA: Sassi, Marcanti, Simone, Rambaldi (57’ Sciarrone), Magnusson, Stagni (57’ Giuliani), Benozzo, Cavazza, Hassanaine, Minelli (46’ Antolini), Arcamone. All. Galasso.

VENEZIA: Pinel, Martinis, Zuanti, Nencioni (46’ D’avino), Cacciamali, Carleschi, Sclavo (66’ Mella), Govetto (89’ Stankovic), Mantoani, Dal Ben, Gissi. All. Comin.

ARBITRO: Cosimo Papi di Prato.

RETI: 7’ Zuanti (V), 35’ Nencioni (V), 51’ Marcanti (B), 78’ Sciarrone (B).

Pareggio importante per il Bologna Femminile di mister Galasso, che impatta per 2-2 in casa contro il Venezia e sale a quota 30 punti in classifica avvicinandosi alla posizione che consentirebbe alle rossoblù di non disputare i playout. A più un punto, infatti, si trova un Padova sconfitta per 1-4 contro lo Jesina, con quest’ultima squadra che ospiterà il Bologna nel prossimo turno mentre il Padova affronterà in casa l’Isera. I miglioramenti del Bologna però sono ormai un dato di fatto, e la crescita nei risultati e nel gioco delle ultime partite non può che essere un segnale positivo in vista delle ultime quattro gare, in una lotta per evitare i playout che potrebbe continuare fino all’ultimo turno, quando a Granarolo arriverà proprio il Padova in uno scontro diretto che potrebbe valere una stagione. Intanto, i gol nel secondo tempo di Marcanti e della subentrata Sciarrone hanno rimesso a posto un risultato che aveva visto scappare via il Venezia dopo 35 minuti di gioco, con Zuanti e Nencioni a realizzare il doppio vantaggio. Con grandissimo carattere le rossoblù hanno impattato il match contro la terza forza del campionato, e nel finale sono andate vicine al definitivo vantaggio per una rimonta che poteva risultare clamorosa.