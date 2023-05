Bologna Femminile, pareggio in casa del Meran Women

MERAN WOMEN-BOLOGNA 2-2

MERAN WOMEN: Caser, Abler, Tulumello, Reiner, Pfostl, Tschoell, Egger (66’ Wolf), Nischler, Peer, Turrini, Vuerich. All. Campolattano.

BOLOGNA: Sassi, Sciarrone, Asamoah (43’ Pacella), Colombo (62’ Bonacini), Antolini, Gelmetti, Zanetti (90’ Giuliani), Trombin (79’ Benozzo), De Biase, Kustrin (85’ Spallanzani), Arcamone. All. Bragantini.

ARBITRO: Bissolo di Legnano.

RETI: 2’ Reiner (M), 7’ e 76’ Gelmetti (B), 87’ Nischler (M).

Il Bologna femminile pareggia 2-2 nello scontro al vertice in casa del Meran Women, la seconda forza del campionato con tredici punti in meno rispetto alle rossoblù allenate da Simone Bragantini. Una sfida non troppo spettacolare ma sbloccata dopo appena due minuti dal Merano, in gol con Reiner. Cinque minuti più tardi è la solita Gelmetti a realizzare la rete dell’immediato pareggio, poi trasformato in vantaggio dalla stessa numero 11 a un quarto d’ora dalla fine della gara. All’87’, però, Nischler ha fissato il risultato sul definitivo 2-2 chiudendo così il penultimo turno di campionato. Domenica prossima, contro lo Jesina, l’emozionante ultima giornata per chiudere un’annata indimenticabile. Le ventisei vittorie su ventinove partite sintetizzano al meglio quello che è stato un dominio non scontato da parte di un gruppo che ha sempre remato dalla stessa parte per centrare l’obiettivo Serie B.