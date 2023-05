Il Bologna femminile promosso in Serie B

BOLOGNA-PORTOGRUARO 8-1

BOLOGNA: Sassi, Alfieri (80’ Pacella), Asamoah, Colombo, Antolini, Gelmetti (73’ Spallanzani), Zanetti, Trombin (61’ Benozzo), De Biase (73’ Polisi), Bonacini (61’ Filippini), Arcamone. All. Bragantini.

PORTOGRUARO: Fontana, Gava, Desiati, Bigaran, Di Lenardo (46’ Tollardo), Gava, Durigon (71’ Nosella), Codarin (76’ Piemonte), Gashi (71’ Piovesan), Chiarot, Furlanis. All. Bisioli.

ARBITRO: Alban di Pistoia.

RETI: 10’ e 67’ Gelmetti (B), 26’ Gashi (P), 35’ Bonacini (B), 44’ Zanetti (B), 45’+2 Alfieri (B), 46’ Trombin (B), 83’ Filippini (B), 85’ Antolini (B).

Il Bologna femminile è in Serie B. Una promozione meritatissima conquistata dopo la vittoria per 8-1 sul Portogruaro, che a quattro giornate dal termine rende irraggiungibili le rossoblù. Venticinque vittorie consecutive, arrivate dopo l’iniziale pareggio alla prima giornata, non hanno lasciato scampo alle avversarie e sottolineano il lavoro perfetto del coordinatore del settore femminile Gianni Fruzzetti, del mister Simone Bragantini e di tutto lo staff. Un applauso ancora più grande, però, va fatto a una squadra che non ha mai abbassato la tensione, mantenendo un livello di gioco sempre altissimo nonostante gli infortuni si siano succeduti dall’inizio del campionato. Domenica è stata la solita Gelmetti al 10’ a realizzare la rete dell’1-0, con un destro a incrociare forte e preciso utile per scacciare via un po’ di tensione. Il Portogruaro, però, ha reagito subito e al 26’ è stata Gashi a realizzare la rete del pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. La beffa si è ripetuta anche nell’aria opposta, con un palo interno clamoroso colpito da Trombin su assist di Gelmetti. La spinta del Bologna però è stata continua, e tra il 35’ e il 47’ sono andate in rete Bonacini, Zanetti e Alfieri, per un primo tempo chiuso nella miglior maniera possibile. Dopo pochi secondi della ripresa è stata Trombin a siglare il pokerissimo per le padrone di casa, prima del 6-1 al 67’ ad opera ancora di Gelmetti. Le ciliegine sulla torta poi le mettono Filippini a sette minuti dal 90’ e capitan Antolini all’85’, con un tiro spettacolare a chiudere il match. Alla fine è festa totale, con ancora quattro giornate per godersi un campionato di Serie C dominato dall’inizio alla fine.