Bologna Femminile sconfitto sul campo del Vicenza

VICENZA-BOLOGNA 3-0

VICENZA: Palmiero, Pasoli, Missiaggia, Penzo (71’ Montemezzo), Battilana, Cattuzzo (87’ Balestro), Basso (77’ Broccoli), Kastrati, Dal Bianco (81’ Gobbato), Sule (67’ Bauce), Maddalena. All. Dalla Pozza.

BOLOGNA: Bassi, Sciarrone, Marcanti (87’ Venturi), Simone (60’ Stagni), Rambaldi (70’ Giuliano), Perugini (53’ Giuliani), Racioppo (70’ Sovrani), Zanetti, Cavazza, Hassanaine, Arcamone. All. Galasso.

ARBITRO: Samuele Bottacin di Mestre.

RETI: 3’ e 64’ Basso, 57’ Sule.

Non riesce l’impresa alle ragazze di mister Michelangelo Galasso, uscite sconfitte ieri dallo stadio Romeo Menti di Vicenza contro le padroni di casa. La squadra biancorossa, sempre più capolista con 54 punti all’attivo dopo le 21 partite disputate, è riuscita ad andare subito in vantaggio dopo appena tre minuti grazie alla rete di Basso, che si è poi ripetuta al 67’ firmando la sua personalissima doppietta. In mezzo, il gol di Sule per un 3-0 finale che ha sottolineato la differenza tra le due squadre, anche se Bassi e compagni hanno messo in campo la solita determinazione. La stessa grinta servirà verso il rush finale di questo campionato, per uscire nuovamente dalla zona playout e per migliorare il bottino di 26 punti a partire già da domenica prossima, quando sotto le Due Torri arriverà il Riccione. Guarda avanti mister Galasso, che prima analizza il ko di ieri e poi focalizza l’attenzione sull’obiettivo stagionale: «Ieri abbiamo perso contro un avversario forte che merita la Serie B. Dalla sconfitta prendo le positività che ci sono state e che analizzeremo con le ragazze; agli aspetti negativi che hanno determinato la sconfitta, invece, cercheremo di contrapporre una rabbia agonistica che necessariamente si deve elevare per potersi difendere e raggiungere il nostro obiettivo, che ricordo è dall’inizio dell’anno il raggiungimento della salvezza, con o senza playout».