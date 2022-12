Bologna Femminile, Triestina battuta 5-2 e anno chiuso in testa

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Triestina Femminile

TRIESTINA-BOLOGNA 2-5

TRIESTINA: Malarda, Peressotti, Virgili, Paoletti, Zanetti, Tortolo, Nemaz (63’ Blarzino), Gallo, Tikic (51’ Alberti), Desinano, Sandrin. All. Melissano.

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Sciarrone, Asamoah (72’ Giuliani), Sassi S., Antolini (58’ Colombo), Gelmetti (87’ Filippini), De Biase (83’ Da Rin), Bonacini, Arcamone, Spallanzani (58’ Benozzo). All. Bragantini.

ARBITRO: Sergio Palmieri di Conegliano.

RETI: 15’ Antolini (B), 26’ e 61’ Gelmetti (B), 40’ Paoletti (T), 45’ Bonacini (B), 54’ Zanetti (T), 79’ Arcamone (B).

Il Bologna femminile termina il 2022 al primo posto, con dodici vittorie consecutive arrivate dopo il pareggio alla prima giornata di campionato. Un cammino perfetto per la squadra allenata da Simone Bragantini, che a due giornate dalla fine del girone d’andata si trova in testa a più tre sulla prima inseguitrice Meran Women e a più sei sul Lumezzane, la terza della graduatoria. Ieri sul campo della Triestina le rossoblù si sono confermate implacabili e grazie ai gol di Antolini e Gelmetti sono andate subito sul doppio vantaggio dopo appena 26 minuti di gioco. A cinque minuti dall’intervallo le padroni di casa hanno provato a riaprire la gara, ma Bonacini ha subito rimesso a distanza una Triestina comunque mai doma, a segno anche ad inizio ripresa. Ancora Gelmetti al 61’ e Arcamone al 79’, però, hanno definitivamente chiuso la partita sul 5-2, regalandosi una pausa più che serena. Nel mirino ora c’è il ritorno di Coppa Italia contro il Riccione dell’8 gennaio, e poi si penserà allo scontro diretto al vertice contro il Merano, fissato per il 15.