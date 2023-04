Il Bologna femminile vince e allunga in testa alla classifica

BOLOGNA-RINASCITA DOCCIA 6-3

BOLOGNA: Sassi, Asamoah, Antolini (83’ Giuliani), Gelmetti (59’ Polisi), Benozzo, Zanetti, Trombin, De Biase (73’ Filippini), Bonacini (46’ Marcanti), Arcamone (59’ Pacella), Spallanzani. All. Bragantini.

RINASCITA DOCCIA: Mazzanti, Metti, Nigro (51’ Del Giudice), Biolo, Sabatino, Fedele (61’ Brezuica), Mancin, Papi (72’ Innocenti), Campi (76’ Battistini), Brunetti (26’ Viggiano). All. Bellucci.

ARBITRO: Leorsini di Terni.

RETI: 14’ e 52’ Gelmetti (B), 19’ Arcamone (B), 27’ Trombin (B), 33’ Xhemaj (R), 47’ Spallanzani (B), 63’ Sabatino (R), 75’ Antolini (B), 78’ Biolo (R).

Vittoria importantissima per il Bologna femminile contro il Rinascita Doccia, battuto 6-3 al termine di una partita sempre in controllo. Il ventitreesimo successo consecutivo, però, acquisisce ancora più importanza vista la sconfitta del Meran Women contro il Riccione, che porta così a otto i punti di distanza tra le capolista rossoblù e le altoatesine. Quest’ultime, inoltre, hanno una gara in più che il Bologna recupererà domenica in casa del Villorba, con un potenziale più undici in classifica che darebbe un’importante spallata al campionato. Di certo c’è che la pressione il Bologna ha saputo fin qui controllarla al meglio, perché dopo aver saputo del risultato delle prime inseguitrici, ieri le ragazze allenate da mister Simone Bragantini hanno subito indirizzato la gara nei primi venti minuti con le reti di Gelmetti (su rigore da lei stessa guadagnata) e di Arcamone con un’incornata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 27’ è stata Trombin a firmare il tris con un potente sinistro, mentre a tempo ormai scaduto Spallanzani ha rimesso a distanza le toscane dopo la rete che aveva accorciato il risultato per una disattenzione della difesa bolognese. Il secondo tempo si è aperto con un’altra zampata decisiva di Gelmetti, e dopo l’ulteriore gol del Rinascita Doccia è stata Antolini a siglare il sesto gol rossoblù, prima della rete delle toscane che ha fissato il risultato sul 6-3 finale.