Il Bologna femminile vince ancora e si avvicina all’obiettivo

VILLORBA-BOLOGNA 0-6

VILLORBA: Manente, Donadel, Zilli (89’ Coletto), Sandi (72’ Morettin), Bassani, Pivetta, Foltran, Ghezze (64’ Pistis), De Martin (58’ Trevisiol), Rossi, Mella (53’ Tomaselli). All. Carniato.

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Sciarrone, Asamoah, Colombo (70’ Spallanzani), Gelmetti, Zanetti (37’ Marcanti), Trombin (66’ Giuliani), De Biase (70’ Rambaldi), Bonacini, Arcamone (72’ Pacella). All. Bragantini.

ARBITRO: Francesco Passarotti di Mantova.

RETI: 28’ e 75’ Gelmetti, 47’ Arcamone, 61’ Alfieri, 66’ Sciarrone, 71’ Colombo.

Con il 6-0 in casa del Villorba, il Bologna femminile ha conquistato la ventiquattresima vittoria consecutiva, un risultato straordinario per una squadra che ha pareggiato solamente alla prima giornata e poi non ha più sbagliato un colpo. I punti dopo venticinque giornate sono ben 73 e i punti di distacco dalla prima inseguitrice Meran Women ora sono addirittura undici. Con cinque giornate ancora da giocare l’obiettivo Serie B è vicino ma ancora da conquistare, ma già domenica prossima potrebbe essere festa grande al Bonarelli di Granarolo nel caso in cui le rossoblù battessero il Portogruaro, e allo stesso tempo il Merano non vincesse in casa contro il Lumezzane, terza forza del campionato. Ieri, intanto, c’è da applaudire l’ennesima grande prova di una squadra che anche contro il Villorba ha dimostrato tutta la sua forza. Di Gelmetti la rete che ha chiuso sull’1-0 la prima frazione, mentre nel secondo tempo si è riusciti ad andare in gol con Arcamone, Alfieri, Sciarrone, Colombo e ancora la capocannoniera Gelmetti, arrivata a quota 31 reti e ora prima in solitaria nella classifica delle marcatrici del girone B del campionato di Serie C.