Bologna-Fiorentina 2-1: prima vittoria in campionato dei rossoblù

Caso o scherzo del destino, il Bologna vince la sua prima partita di campionato nell'interregno tra Mihajlovic e Motta. I rossoblù superano la Fiorentina per 2-1 grazie al doppio colpo di Barrow e Arnautovic guadagnano tre punti importantissimi soprattutto per il morale. Dopo un primo tempo spento da entrambe le parti il match si anima nella seconda parte di gara: prima Quarta porta in vantaggio la Viola, poi Barrow e Arnautovic in appena tre minuti ribaltano il risultato. L'assalto finale degli ospiti non porta i frutti sperati e anzi la Fiorentina chiude in dieci uomini per l'espulsione rimediata da Igor.

Bologna-Fiorentina, la cronaca

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Comincia la partita! Primo possesso per la Fiorentina.

2' - Subito una buona chiusura in diagonale di Posch su Kouamé.

4' - Ripartenza fulminante di Kasius, chiude la difesa della Viola: corner per il Bologna.

19' - Sinistro di Bonaventura dal limite, palla alta sopra la traversa.

22' - Il Bologna risponde con Barrow ma il suo destro dal limite è respinto da Quarta.

24' - Colpo di testa di Quarta, Skorupski spinge la palla in corner.

27' - Cooling break.

32' - Palla contesa al limite dell'area della Fiorentina, ne approfitta Barrow che sposta il pallone e calcia forte con il destro: palla in angolo.

36' - Imbucata di Soriano per Arnautovic ma Terraciano in uscita è bravo a contrastare il 9 rossoblù.

38' - Spettacolare combinazione tra Dodò e Jovic: il brasiliano calcia al volo ma il suo destro vola altissimo.

45' - Gioco fermo per diversi minuti a causa di un problema accusato da Dodò. Il brasiliano è costretto ad uscire in barella, al suo posto Venuti.

45'+2 - Percussione e cross di Cambiaso sulla sinistra: ancora corner per il Bologna.

45'+5 - Ottima chiusura in tackle di Posch su Sottil: angolo.

45'+6 - Si chiude il primo tempo, risultato di 0-0.

46' - Ricomincia la partita.

50' - Pericolosa incursione di Kouamé che supera in dribbling Lucumì e calcia: para Skorupski.

51' - Contropiede sprecato da Barrow lanciato in profondità da Kasius.

54' - Gol della Fiorentina. Saponara raccoglie dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner e serve palla in mezzo: il cross basso supera Skorupski e il difensore non deve far altro che appoggiare in rete.

59' - GOL DEL BOLOGNA! I ROSSOBLU PAREGGIANO CON MUSA BARROW! Il gambiano è servito in profondità da Arnautovic e supera Terraciano con il destro.

62' - ARNAUTOVIC! ANCORA LUI! IL BOLOGNA IN VANTAGGIO! Assist di Kasius dalla destra e il bomber rossoblù chiude in porta.

65' - Lungo check del VAR sulla rete di Arnautovic per un presunto fallo in attacco di Kasius, ma il gol è regolare.

66' - Ancora Barrow pericoloso, stavolta Terraciano para.

68' - Tentativo di pallonetto di Arnautovic sulla palla lunga di Soriano ma stavolta l'austriaco è impreciso.

70' - Arnautovic rimane a terra dopo la progressione ed è costretto al cambio: al suo posto Orsolini.

70' - Cooling break.

74' - Ancora Quarta pericoloso, stavolta il colpo di testa finisce fuori.

77' - Proiezione offensiva di Posch che calcia in porta con il destro, palla fuori.

80' - Lob di Schouten in profondità per Orsolini, bravo Terraciano a bloccare in uscita.

82' - Ancora Barrow vicino alla rete con un gran destro a giro dal limite: palla di poco fuori.

88' - Spettacolare uscita di testa di Skorupski che in tuffo ferma l'avanzata di Ikonè.

90'+2 - Azione insistita della Fiorentina, spazza Lucumì. Assalto finale degli ospiti alla ricerca del pareggio.

90'+5 - Ripartenza sprecata da Orsolini, si continua a soffrire sugli spalti del Dall'Ara.

90'+7 - Intervento duro e in netto ritardo di Igor su De Silvestri: secondo giallo per il brasiliano e la Fiorentina chiude in dieci uomini.

90'+9 - FINISCE QUI! Prima vittoria in campionato per il Bologna che supera per 2-1 la Fiorentina grazie alle reti di Barrow e Arnautovic.

Bologna-Fiorentina, il tabellino

Bologna (3-5-2): Skorupski; Posch, Medel (79' Bonifazi), Lucumì; Kasius (79' De Silvestri), Aebischer, Schouten, Soriano, Cambiaso (61' Lykogiannis); Arnautovic (72' Orsolini), Barrow.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Ferguson, Moro, Vignato, Zirkzee.

Allenatore: Luca Vigiani.

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Dodò (45'+1 Venuti), Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat (85' Mandragora), Barak (72' Ikonè); Kouamé (85' Cabral), Jovic, Sottil (46' Saponara).

A disposizione: Gollini, Cerofolini, Krastev, Ranieri, Terzic, Bianco, Maleh.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Orsato di Schio.

Assistenti: Lo Cicero, Pagliardini.

IV Uomo: Zufferli.

VAR: Maggioni.

AVAR: Muto.

Reti: 54' Quarta (F), 59' Barrow (B), 62' Arnautovic (B).

Ammonizioni: 46' Kouamé (F), 50' Amrabat (F), 87' Lykogiannis (B), 90'+1 )0'+7 Igor (F).

Espulsioni: 90'+7 Igor (F).

(Foto Bologna FC)