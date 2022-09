Bologna-Fiorentina, le pagelle: dritto Barrow, rovescio Arnautovic e primi tre punti I rossoblù guidati da Vigiani ottengono la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Barrow e Arnautovic. Di Quarta il gol degli ospiti

Marko Arnautovic - Foto Twitter Bologna FC 1909

Due colpi: interno destro Barrow, esterno destro Arnautovic. Nella gara che anticipa la settimana della Coppa Davis, il Bologna supera la Fiorentina con un dritto ed un rovescio che non lasciano scampo agli ospiti. Dopo un primo tempo molto scarico, la gara si accende con il gol di Quarta che sfrutta una disattenzione generale della difesa rossoblù. Il Bologna però ci mette poco a rifarsi: Barrow sfrutta una leggerezza di Igor (che nel finale verrà espulso) e supera Terraciano allargando il piatto destro. Appena tre minuti dopo la Fiorentina si fa trovare nuovamente scoperta: Kasius vince un duello con Biraghi e serve un assist perfetto che Arnautovic che segna il suo sesto gol del campionato. Note positive le prestazioni di Posch, all’esordio, e di Barrow, che si accende all’improvviso dopo un primo tempo molto in ombra. Ora inizierà il lavoro di Thiago Motta, ma è da sottolineare la gestione di Vigiani che, per uno strano scherzo del destino, porta il Bologna alla sua prima vittoria in campionato di questa stagione.

Bologna-Fiorentina, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6: niente effetti speciali, ma efficace quando è chiamato in causa.

Posch 7: un battesimo niente male. Preciso nelle chiusure e attento in marcatura. Prova anche a cercare il gol con un destro da fuori area. Benvenuto.

Medel 7: le sue capacità in marcatura sono sempre più sorprendenti. Se Jovic non tocca palla è soprattutto merito suo (79' Bonifazi sv).

Lucumì 6: meno brillante rispetto alle precedenti uscite ma comunque dà sicurezza al reparto.

Kasius 7: in fase difensiva soffre ma quando spinge si fa fatica a corrergli dietro. Mezzo voto in più per l’assist che vale il 2-1 (79' De Silvestri sv).

Aebischer 6,5: inizia in sordina ma la sua intensità cresce con il passare dei minuti.

Schouten 5,5: tante sbavature ma anche giocate intelligenti. È in un periodo non felicissimo ma riesce a compensare.

Soriano 6,5: gioca più in quantità che in qualità, anche se un paio di palloni in profondità ricordano il miglior Soriano.

Cambiaso 6: prova a fare tante cose ma difficilmente riesce. È bravo però a contenere le discese di Dodò (61' Lykogiannis 6: entra con la mentalità giusta).

Arnautovic 7: anche quando la partita è difficile lui riesce a trovare il modo per mettere la sua firma. Esce per un acciacco alla coscia sinistra: speriamo non sia nulla di che (72' Orsolini sv).

Barrow 6,5: fino al gol gioca la solita partita da fantasma. Poi si accende la lampadina e il suo talento esce fuori. Il gol è di un’importanza fondamentale per la gara e per la stagione del Bologna: ora serve continuità.

Vigiani 7: è coraggioso nel lanciare Posch e nello scegliere Barrow, che ringrazia e segna il suo primo gol stagionale. Caso o no, il tecnico guida il Bologna alla sua prima vittoria stagionale. Bravo.

(Foto Twitter Bologna FC 1909)