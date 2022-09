Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: assenti Dominguez, Sansone e Soumaoro

Quella del Bologna è stata una settimana piuttosto turbolenta. Ma oltre a Mihajlovic e a Motta c’è da pensare al campo, e a conquistare la vittoria che in questo campionato ancora manca.

Assenti dalle convocazioni di mister Vigiani – che domani guiderà la squadra in attesa dell’ufficialità di Thiago Motta – Dominguez, Sansone e Soumaoro. L’argentino ha accusato una contrattura ai flessori della coscia sinistra, mentre Sansone ha un affaticamento muscolare. Più lungo lo stop di Soumaoro: il francese ex Lille ha accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e rimarrà fuori dal campo per almeno tre settimane.

Bologna-Fiorentina, le scelte dei due allenatori

Vigiani non dovrebbe cambiare molto rispetto all’impianto di squadra modellato da Sinisa Mihajlovic. Nel solito 3-4-1-2 dovrebbe esserci spazio per Bonifazi con Medel e Lucumì, ma l’ex Spal si giocherà la titolarità con Posch, pronto a fare il suo esordio con la casacca rossoblù. Fuori Dominguez, al fianco di Schouten dovrebbe esserci Aebischer, con Moro in panchina. Lykogiannis e De Silvestri confermati sulle fasce, così come Soriano in trequarti. Indiscutibile Arnautovic, al suo fianco posto dal 1’ per Orsolini.

Nella Fiorentina Bonaventura si gioca il posto con Barak, in attacco Jovic in vantaggio su Cabral. Ancora assenti Gonzalez e Milenkovic.

Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lucumì; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Lykogiannis; Soriano; Arnautovic, Orsolini.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Posch, Kasius, Cambiaso, Ferguson, Moro, Vignato, Barrow, Zirkzee.

Allenatore: Luca Vigiani.

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Kouamé, Jovic, Sottil.

A disposizione: Gollini, Cerofolini, Krastev, Dodo, Ranieri, Terzic, Bianco, Mandragora, Barak, Ikone, Saponara, Cabral.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

(Foto Bologna FC)