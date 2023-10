Bologna-Frosinone 2-1: Ferguson e De Silvestri fanno impazzire il Dall’Ara

Ferguson di rapina e De Silvestri con una giocata da “videogame” abbattono il muro ciociaro nel giro di 3 minuti, poi la trincea difensiva regge il ritorno degli ospiti e al triplice fischio è il Dall’Ara a fare festa per questa meritatissima vittoria interna.



Cronaca del match

Dopo oltre un quarto d’ora di studio, la prima occasione della gara è del terzino ospite Oyono: sfuriata sull’out di destra e tiro basso a rientrare che Skorupski blocca senza troppi patemi. Superato il mini spavento, il Bologna risponde in maniera veemente e trova il gol con una zampata di Ferguson, abile a spingere il pallone nel sacco dopo un tiro "stropicciato" di Saelemaekers. Al 20’, Bologna avanti di una lunghezza. Nemmeno il tempo di esultare, che arriva la perla di capitan De Silvestri: cross spiovente da sinistra di Lykogiannis, respinta di pugno del portiere Turati e capocciata in volo d’angelo dal limite dell’area del terzino rossoblù che fa impazzire il Dall’Ara. Al 22’, felsinei sopra di due reti nella bolgia generale. Sulle ali dell’entusiasmo, la squadra di Motta continua ad accelerare e al 30’ è Orsolini a chiamare in causa Turati con un destro in corsa da posizione defilata. L’ennesima chance emiliana, però, risveglia il Frosinone che ci prova da lontano con un bel missile da fuori calciato da Mazzitelli: destro violento, ma non troppo angolato per bucare “Skoru”. Passano una manciata di secondi e lo stesso Mazzitelli batte in maniera velenosa una punizione dai 25 metri, questa volta costringendo Skorupski a volare per deviare una palla diretta all’angolino. Applausi e punteggio invariato fino al duplice fischio di Doveri. All’intervallo, il Bologna conduce per 2 reti a 0.

La ripresa comincia con padroni di casa in chiaro controllo delle operazioni. Tutto tranquillo fino al 58’ quando, dopo un pasticcio di Calafiori, Solué ci prova con bel sinistro che termina alto di poco. Un campanello d’allarme, perché i gialloblù sembrano rialzare la testa e al 61’ Beukema stende sulla lato corto di destra dell'area il neo entrato Cuni. Var. Rigore. Fischi assordanti, ma nulla da fare: Soulé spiazza “Skoru” e ciociari che tornano in partita. Bologna 2, Frosinone 1. La gara si infiamma e anche dal settore ospite riprendono ad alzare i decibel. Il Bologna risponde con un contropiede rabbioso mal sfruttato da Orsolini, mentre Motta corre ai ripari inserendo Ndoye e Kristiansen al posto di Orsolini e Lykogiannis. I cambi attutiscono un po’ la verve frusinate e all'82’ è Saelemaekers a provarci con una punizione dal limite che flirta con l’incrocio dei pali. Peccato. Con il punteggio in discussione, il finale diventa una sorte di girone dantesco dove può succedere di tutto, un botta e risposta senza esclusione di colpi che fortunatamente si conclude con un nulla di fatto. Al triplice fischio, il Bologna vince 2-1, infila l’ottavo risultato utile consecutivo e vola in orbita a quota 14 in classifica.

Pagelle

Skorupksi 6,5: Ordinaria amministrazione per l’estremo difensore polacco. Attento sulla punizione insidiosa di Mazzitelli nel primo tempo.

De Silvestri 8: Fa un gol da Play Station e poi distribuisce la sua classica esperienza. Leader naturale di questa bella squadra. Esce tra gli applausi della sua gente. (Corazza sv)

Beukema 6: Meno preciso, ma più ruvido del solito. Causa il rigore che rimette in partita i ciociari e questo gli costa mezzo voto.

Calafiori 6,5: Gioca 50 minuti di ottimo livello, con una tecnica da mediano abbinata ad un senso della posizione da navigato centrale. Alla distanza si distrae un po’ troppo, ma sarà difficile toglierlo dall’undici titolare...

Lykogiannis 6: Contributo tutto sommato sufficiente sul suo binario di competenza per il laterale greco. (Kristiansen 6: Rientro positivo dopo l’infortunio)

Freuler 6: Gara di sostanza nella giungla del centrocampo. (El Azzouzi sv)

Aebischer 6,5: Tocca una marea di palloni e ne sbaglia veramente pochi. Avanti così.

Saelemaekers 6+: Vuole strafare e a volte pasticcia. Quando ha il tempo di ragionare, però, diventa imprevedibile per gli avversari. (Moro sv)

Ferguson 7+: Rapace nel siglare il tap-in del vantaggio. Per il resto, la solita grinta “Made in Scotland”.

Orsolini 6: Alterna buone cose ad un po’ di inspiegabile confusione. Ovviamente, da lui, ci si aspetta sempre qualche guizzo in più. (Ndoye 6: Motta lo schiera per via della sua velocità e lui prova qualche strappo nel finale)

Zirkzee 7: Lotta e si mette a disposizione dei compagni per tutto l’arco della gara.



Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupksi; De Silvestri (84'Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (73' Kristiansen); Freuler (84'El Azzozui), Aebischer; Saelemaekers (84' Moro), Ferguson, Orsolini (73' Ndoye); Zirkzee. A disp. Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Fabbian, Urbanski, Van Hooijdonk, Karlsson. All. Thiago Motta

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono (85' Jorge), Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea ( 73' Brescianini); Solué, Reiner (73' Ibrahimovic), Garritano (56' Baez); Cheddira (56' Cuni). A disp. Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Lirola, Monterisi, Lulic, Ibrahimovic, Brescianini, Bourabia, Kvernadze, Bidaoui. All. Eusebio Di Francesco

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti: D’Ascanio - Niedda

IV Uomo: Pairetto

Var: Valeri -Meraviglia

Reti: 19' Ferguson, 22' De Silvestri, 63' Soulé

Ammoniti: 59' Aebischer, 88' Zirkzee, 87' Mazzitelli

Espulsi: 92' Mazzitelli per doppia ammonizione

Note: Spettatori 26.729