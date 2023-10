Verso Bologna-Frosinone, Motta: “Giochiamocela con il sorriso davanti allo stadio pieno”

Archiviata la pausa dedicata agli impegni delle nazionali, è tempo di rituffarsi nuovamente nelle più familiari acque del massimo campionato di calcio italiano. A sfidare la band diretta da Thiago Motta nell’incontro valevole per il 9° turno di Serie A, ci sarà il sorprendente Frosinone guidato da Eusebio Di Francesco, momentaneamente ottavo in classifica con 12 punti conquistati sui 24 disponibili. Avversario ostico, dunque, che Orsolini e compagni proveranno a superare anche grazie alla spinta degli oltre 25.000 appassionati rossoblù che riempiranno le tribune dello stadio Renato Dall’Ara.

Frosinone squadra di livello

Come di consueto, ad introdurre la sfida ci ha pensato il tecnico italo-brasiliano, che ha cominciato la sua disamina parlando proprio dell’avversario ciociaro: “Hanno un punto in più di noi in classifica e non è un caso”, ha chiarito subito il mister. “Sono una squadra che lotta, ben messa in campo e che quando verticalizza diventa veramente pericolosa. Senza dimenticare ottime individualità, come ad esempio Matias Soulé. Dal canto nostro”, ha proseguito il mister, “dovremo pensare a giocare come sappiamo, in una domenica bellissima davanti ad uno stadio pieno di nostri tifosi”.

“Lyko” titolare, Saelemaekers in crescita

Immancabile, poi, la solita carrellata su alcuni singoli elementi della squadra. “A sinistra comincerà la gara Lykogiannis, perché Kristiansen non è ancora al meglio e soprattutto perché ha dimostrato di poter partire titolare", ha chiarito immediatamente Motta, mentre chi dovrà ancora sudare per aver un posto nello “Starting Eleven” è senza dubbio Saelemaekers: “Alexis scalpita per giocare, lo capisco, ma è in fase di miglioramento. So che vuole dimostrare il suo valore e conosco le sue caratteristiche, anche mentali. Sta lavorando bene e ci sarà tempo per vederlo giocare al massimo. Il campionato è una sorta di maratona e le sue qualità verranno fuori”. Infine, una chiosa sull’uomo copertina del momento: “Zirkzee? Non credo si sia specchiato dopo le ultime prestazioni. Sa benissimo che non può permetterselo: deve continuare così, perché dietro c’è un Van Hooijdonk che non vede l’ora di ritagliarsi uno spazio importante”.