Bologna-Genoa 1-1: un guizzo di De Silvestri vale un punto più che meritato | Cronaca e pagelle

Termina in parità la sfida tra Bologna e Genoa, un risultato che probabilmente lascia un po’ di amaro in bocca in casa felsinea, con i rossoblù emiliani certamente più meritevoli rispetto a quelli liguri. Nel finale, però, è la traversa a salvare la band di Motta dall’immeritato contro sorpasso genoano. Un punto a testa, dunque, che consente ai petroniani di muovere la classifica e di salire così a quota 32 in graduatoria.

Cronaca del match

Sotto gli occhi degli oltre 25mila spettatori presenti al Dall’Ara, la prima occasione è di marca felsinea: Orsolini rientra dalla destra sulla sua “mattonella” preferita e spara un bolide potentissimo che Martinez respinge in grande stile. Dopo 7 minuti, il match sembra immediatamente scaldarsi nonostante la temperatura invernale. Al 15’ , tocca a Calafiori impegnare il portiere spagnolo, ma il destro dal limite dell’ex Basilea è troppo centrale. Sul versante opposto, al primo affondo, il Grifone passa in vantaggio: dopo un fallo di Posch su Messias, Gudmundsson calcia tagliato dal lato destro dell’area rossoblù andando a pescare l’angolino basso alle spalle di Ravaglia. Al 20’, il Genoa è avanti. La risposta emiliana è affidata a capitan Zirkzee: destro in corsa su cross di Fabbian, ma tiro troppo soffice per impensierire l’attento Martinez. Passano pochi minuti ed è di nuovo l’olandese con una capocciata a far sbuffare il Dall’Ara. Palla larga e risultato invariato fino al duplice fischio di Colombo. All’intervallo, i liguri conducono per 1-0.

La ripresa comincia con un Bologna un po’ troppo morbido in fase offensiva e Motta opta quasi subito per un triplo cambio: dentro Saelemaekers, Aebischer e Kristiansen per Lykogiannis, Moro e Urbanski. L’ingresso dei nuovi smuove un po’ le acque, ma i rossoblù giocano bene solo fino ai 20 metri, senza mai trovare il guizzo decisivo. Il pubblico incalza e il Bologna allora ci prova con un tiro da fuori di Aebischer su traversone di Orsolini: Martinez ci mette ancora una volta i guantoni e l’occasione sfuma. Gli emiliani non ci stanno e al 75’ da una punizione-cross di Salemaekers arriva la zuccata vincente di Calafiori. La palla è nel sacco ma il Var blocca tutto. Offside. La band di Motta continua a spingere e cinge d’assedio il Grifone, ormai tutto rintanato nella propria trequarti. Al 90’ Calafiori spara un missile che Martinez cava dall’incrocio dei pali con un volo da figurina Panini. Gli assalti all’arma bianca sono commeventi, fino all’apoteosi finale quando De silvestri insacca un contro cross di Saelemaekers all’ultimo istante di gioco. 1-1 e Dall’Ara che esplode. Tuttavia, nel finale c’è anche il tempo per una traversa colpita dal solito Gudmundsson su punizione. Palla fuori e poi, finalmente, il triplice fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi con il punteggio in parità. Il Bologna raddrizza così una partita che sembrava persa e sale a quota 32 punti in classifica.

Pagelle

Ravaglia 6-: Non è esente da responsabilità sul gol dell’islandese. Per il resto non è quasi mai chiamato in causa.

Posch 5: Si fa saltare da Messias in zona rossa e concede la punizione che si tramuta nel vantaggio ligure. Poi fa solo il compitino. Neanche lontanamente vicino all'austriaco che conoscevamo. (De Silvestri 8: Entra ed insacca il gol dell’apoteosi rossoblù)

Lucumi 6,5: Buona prova del colombiano. Roccioso e malizioso al centro della difesa.

Calafiori 7: Elegante e preciso, impegna severamente anche il portiere avversario.

Lykogiannis 5,5: Il greco non spinge quasi mai, se non un paio di volte prima di essere sostituito. (Kristiansen 6: Non fa granché, ma ha il merito di vivacizzare la corsia di sinistra)

Moro 5: Prova incolore del croato. Troppo nascosto nella penombra del centrocampo. (Aebischer 6: Molto meglio del compagno di reparto in fase di regia)

Freuler 6-: Non la sua miglior partita in maglia bolognese.

Orsolini 6,5: Impegna subito Martinez con un missile da fare invidia alla NATO. È tra i più pimpanti sin dalle prime battute di gioco.

Fabbian 6 +: Vaga per le Terre di Mezzo come un ramingo Tolkeniano. Ci mette grinta e volontà. Non fa rimpiangere l’intoccabile Ferguson.

Urbanski 5,5: Fa troppo poco per meritarsi la sufficienza. Tecnicamente è bravino, ma al momento resta un giocatore senza un ruolo ben definito (Saelemaekers 6,5: Il suo ingresso cambia il match: tocca una marea di palloni e soprattutto confeziona l’assist per la rete del meritato pareggio)

Zirkzee 6,5: Lotta e ci prova in tutti i modi, galvanizzato anche dalla fascia di capitano. Peccato per il giallo rimediato nei minuti finali che gli costerà la squalifica.







Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch (86' De Silvestri), Calafiori, Lucumi, Lykogiannis (53' Kristiansen); Freuler, Moro (53 'Aebischer); Orsolini, Fabbian, Urbanski (53' Saelmaekers); Zirkzee. A disp. Bagnolini, Skorupksi, Beukema, De Silvestri, Corazza, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Sabelli, Vogliacco; Messias (76' Haps), Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez (84' Matturro); Ekuban (69' Retegui), Gudmundsson. A disp. Sommariva, Calvani, Martin, Galdames, Papadopoulos, Kutlu, Fini. All. Alberto Gilardino

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Carbone-Giallatini

IV Uomo: Tremolada

Var: Abbattista-Di Bello

Reti: 20' Gudmundsson, 90' + 6 De Silvestri

Ammoniti: 19' Posch, 40' Vasquez, 71' Retegui, 79' Sabelli, 87' Zirkzee, 97' Kristiansen

Note: Spettatori 25.095