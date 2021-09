Bologna-Genoa, le probabili formazioni: torna Soumaoro, ancora fuori Schouten

L'obiettivo del Bologna è quello di ripartire dopo la brutta figura rimediata nel match di sabato contro l'Inter, e l'occasione giusta può essere già quella di domani. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic alle ore 18.30 troveranno il Genoa, reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina.

Bologna-Genoa, le scelte dei due allenatori

Di sicuro, ad ora, c'è solamente l'assenza di Schouten che, insieme a quella di Kingsley, obbligherà Mihajlovic a schierare nuovamente la coppia Svanberg-Dominguez in mediana. Davanti a Skorupski potrebbe tornare Soumaoro insieme a Bonifazi, con Medel ad accomodarsi in panchina, mentre sulle fasce dovrebbero giocare De Silvestri e Dijks, che ha fatto il suo esordio stagionale proprio nel match di San Siro. Confermati Soriano e Arnautovic nel reparto avanzato, con Barrow e Orsolini avvantaggiati rispetto a Sansone e Skov Olsen, titolari nella partita di Milano.

Alcune novità potrebbero esserci anche in casa Genoa. Ballardini potrebbe lasciare in panchina Vanheusden per far spazio a Masiello, mentre a centrocampo dovrebbe tornare Behrami insieme a Badelj e a Rovella.

Bologna-Genoa, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Mbaye, Binks, Amey, Theate, Medel, Hickey, Vignato, Skov Olsen, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Masiello, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Behrami, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Kallon.

A disposizione: Marchetti, Semper, Bani, Biraschi, Vasquez, Touré, Ghiglione, Hernani, Portanova, Bianchi, Melegoni, Pandev.

Allenatore: Davide Ballardini.

Arbitro: sig. Francesco Fourneau della sez. di Roma 1.

Assistenti: Paganessi, Capaldo.

IV: Colombo.

VAR: Banti.

AVAR: Lo Cicero.