LIVE | Serie A, Bologna-Hellas Verona 0-0: Orsolini in attacco e De Silvestri centrale di destra

Notte di gala al Dall’Ara: non la prima stagionale, ma la prima di Serie A 2022-2023 in casa per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alle ore 20.45 il fischio d’inizio della sfida contro l’Hellas Verona, seconda giornata di campionato. Entrambe le squadre hanno perso la prima (i rossoblù sconfitti contro la Lazio, i veneti contro il Napoli) ed entrambe saranno quindi determinate a vincere la gara.

Confermate le sensazioni degli ultimi giorni per quanto riguarda la formazione del Bologna: orfana di Soumaoro e in attesa di Lucumì, in difesa ci saranno De Silvestri, Medel e Bonifazi, con Kasius e Cambiaso sulle corsie laterali. Compagno d’attacco di Arnautovic è oggi Orsolini, che vince il ballottaggio con Sansone e Barrow.

Nell’Hellas gioca Ilic al posto di Veloso, mentre non siede neanche in panchina Barak, sempre più vicino all’addio.

Bologna-Hellas Verona, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Si comincia! Primo possesso per l'Hellas.

1' - Dopo appena 30" subito una traversa del Verona! Cross teso di Hongla e taglio sul primo palo di Henry, la palla colpisce la parte inferiore del legno e poi rimbalza sulla linea di porta.

2' - Ancora Verona pericolosissimo su corner, Lasagna calcia ma la palla finisce a lato.

9' - Percussione di Kasius, corner per i rossoblù.

10' - Buono schema da corner per il Bologna, palla imprecisa però di Cambiaso che non riesce a trovare De Silvestri.

13' - Brutta ripartenza del Bologna: Medel perde palla e il Verona arriva alla conclusione, ma la palla finisce alta.

18' - Arnautovic vicino al gol! Cambiaso lo trova con un bel cross ma l'austriaco spara alto con la testa.

Bologna-Hellas Verona, il tabellino live

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano; Arnautovic, Orsolini.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Mbaye, Motolese, Amey, Lykogiannis, Aebischer, Urbanski, Sansone, Vignato, Raimondo, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Retsos; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry.

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Amione, Veloso, Magnani, Terraciano, Cortinovis, Sulemana, Praszelik, Djuric.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Assistenti: Cipressa, Scatragli.

IV Uomo: Gualtieri.

VAR: Guida.

AVAR: Marini.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

Foto Twitter Bologna FC 1909