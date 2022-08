Bologna-Verona, le probabili formazioni: emergenza difesa, in attacco Orsolini favorito

Esordio stagionale in Serie A al Dall’Ara per il Bologna che domani, domenica 21 agosto alle ore 20.45, sfiderà l’Hellas Verona. I rossoblù nella mattinata sono stati accolti a Casteldebole da circa trecento tifosi, giunti al Niccolò Galli per caricare la squadra.

Bologna-Verona, le scelte dei due allenatori

Nella squadra di Mihajlovic mancheranno Soumaoro e Ferguson, squalificati, e Jhon Lucumì. Il nuovo acquisto non ha ancora ricevuto il permesso di soggiorno e per questo motivo non può essere tesserato. In difesa c’è quindi un reparto in emergenza e che probabilmente cambierà per due terzi rispetto alla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio: certo del posto Medel, al suo fianco potrebbero esserci De Silvestri come braccetto di destra con Bonifazi a sinistra. Sulla fascia destra chance per Kasius, a sinistra Cambiaso favorito su Lykogiannis, mentre in attacco Orsolini sembra favorito su Barrow e Sansone per far coppia con Arnautovic.

Nell’Hellas Verona – sconfitto alla prima contro il Napoli – mister Cioffi ritrova Veloso. Ancora panchina per Barak, in attacco confermata la coppia Lasagna-Henry, entrambi in gol alla prima.

Bologna-Verona, le probabili formazioni

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano; Arnautovic, Orsolini.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Mbaye, Motolese, Amey, Lykogiannis, Aebischer, Urbanski, Sansone, Vignato, Raimondo, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Retsos; Faraoni, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Doig, Amione, Coppola, Hongla, Magnani, Barak, Cortinovis, Sulemana, Piccoli, Djuric.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Assistenti: Cipressa, Scatragli.

IV Uomo: Gualtieri.

VAR: Guida.

AVAR: Marini.