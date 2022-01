Bologna, anche Hickey è positivo al Covid

Non un felice inizio di anno nuovo per il Bologna, costretto a fare i conti con le diverse assenze per i contagi da Covid-19. Dopo Dominguez, Viola e Molla, infatti, Sinisa Mihajlovic dovrà rinunciare anche ad Aaron Hickey: come reso noto dal club, infatti, l’esterno scozzese è risultato positivo al tampone e per lui è già scattato l’isolamento domiciliare.

Bologna, Hickey positivo: la nota del club

Questo il comunicato apparso nel primo pomeriggio sul sito ufficiale del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.

Foto Bologna FC