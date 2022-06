Bologna, in arrivo Lykogiannis per la fascia sinistra

Comincia a muoversi il mercato del Bologna. Dopo i tanti nomi accostati alla squadra rossoblù sembra in dirittura d’arrivo il primo colpo targato Di Vaio-Sartori. Si tratta di Charalampos Lykogiannis, esterno sinistro già nel giro della Nazionale greca. 29 anni ad ottobre, 1,88 di altezza e un gran piede sinistro, Lykogiannis dovrebbe prendere il posto di Mitchell Dijks, che quasi sicuramente chiuderà la sua esperienza bolognese durante l’estate. Il greco arriverà da svincolato, visto che il suo contratto con i sardi scadrà il prossimo 30 giugno.

Lykogiannis al Bologna, la formula

L’esterno mancino ex Olympiakos e Sturm Graz, come anticipato da Sportitalia, dovrebbe arrivare in città già oggi e sottoporsi domani alle visite mediche di rito. Poi firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Foto Facebook Cagliari Calcio