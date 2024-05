Bologna in Champions, nuovi lavori in vista per il Dall'Ara: "Ci adeguiamo ai requisiti Uefa" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Con l’accesso alla Champions League in cassaforte, il Bologna si può permettere già di guardare alla prossima stagione. E ai lavori di ammodernamento dello stadio che la Uefa richiede in vista della partecipazione alla massima coppa europea. “Si tratta di lavori di tipo tecnico su cui il club ha già dato piena disponibilità a occuparsene”, ha dichiarato l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi.

Il Dall’Ara è già omologato Uefa, quindi in linea di massima si tratteranno per lo più di ritocchi. La Uefa deve ancora inoltrare il piano dettagliato con i requisiti alla società, che però ha assicurato che “non sarà nulla di drastico o particolarmente visibile”.

“I requisiti cambiano in base a Conference, Europa e Champions League – conclude Li Calzi –. Eravamo in attesa della classifica e ora sappiamo che è la coppa più bella. Ci sono tutti i tempi e le intenzioni di fare i lavori in vista del prossimo campionato e della Champions”.