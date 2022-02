Bologna, guai per Santander: zigomo fratturato e stop di 45 giorni

Continua senza sosta la pioggia di infortuni in casa Bologna. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Federico Santander: per lui solo 60’ finora, divisi in sette presenze, ma adesso il paraguaiano rischia di stare fuori a lungo. Il giocatore ha infatti riportato una frattura dello zigomo rimediata dopo uno scontro in allenamento con il compagno di squadra Adama Soumaoro.

Santander, i tempi di recupero

Il Ropero è stato già operato nella serata dello scorso martedì e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrà adesso osservare un periodo di recupero di almeno 45 giorni, dopodiché potrà tornare in campo con una maschera protettiva.

L’infortunio dell’attaccante accorcia ancor di più la rosa delle scelte di Sinisa Mihajlovic il quale, adesso, ha il solo Falcinelli come alternativa a Marko Arnautovic.

Foto Bologna FC