Bologna, altri quattro casi Covid in squadra: è emergenza

Si fa sempre più critica la situazione del Bologna, a questo punto vero e proprio focolaio Covid-19. Dopo Dominguez, Viola, Molla e Hickey, sono risultati positivi al tampone anche Medel, Vignato, Santander e van Hooijdonk. A comunicarlo è stata la società stessa attraverso una nota ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”.

Bologna, gli scenari per la partita contro l’Inter

Nonostante i tanti casi Covid scoppiati in ogni squadra di Serie A – l’unica eccezione ad ora è rappresentata dalla Lazio – la Lega ha scelto, per adesso, di non rinviare il turno del 6 gennaio. Una situazione che svantaggia naturalmente le squadre con più casi Covid in rosa: il Bologna, poi, oltre agli otto contagiati dovrà fare a meno anche di Barrow e Mbaye, impegnati nella Coppa d’Africa, e ai lungodegenti Kingsley e Schouten.

L’unica possibilità per non giocare la partita, come sta già succedendo per Salernitana e Napoli, è che la ASL di competenza blocchi la squadra impedendole di giocare. Ma questo, come già visto in diversi casi, non è garanzia di rinvio da parte della Lega: se la squadra ospite si presentasse al Dall’Ara il Bologna perderebbe tre punti a tavolino, e dovrebbe poi presentare ricorso per chiedere di giocare la partita. La situazione per adesso è stabile e la Lega non sembra voler fare un passo indietro, ma non è escluso che in giornata possano esserci delle novità.

Foto Bologna FC