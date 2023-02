Bologna-Inter, la conferenza di Motta: "Europa? Pensiamo alla prossima partita. Zirkzee e Arnautovic fuori"

Ottimo periodo di forma del Bologna, appaiato al settimo posto con la Juventus. Domenica alle 12.30 i rossoblù affronteranno l’Inter al Dall’Ara, purtroppo orfani sia di Zirkzee che di Arnautovic, ancora indisponibili. Per presentare la gara è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore Thiago Motta.

Quanto manca nel processo del suo Bologna per prendere punti con le big?

Il processo fino a oggi è stato continuo. Siamo cresciuti e abbiamo un gruppo più solido e che può competere con tutti. Questa è la nostra strada e cerchiamo di fare bene sempre e migliorare.

Cosa ti aspetti dall’Inter?

La squadra è da Scudetto e da Champions League. Il Bologna entra in campo per giocare sempre la partita, vediamo di cosa saremo capaci.

Affronterete una squadra di alto livello: farete la vostra partita o vi difenderete?

Ogni partita ha una storia diversa. La affronteremo a seconda del nostro momento e sfruttare le nostre forze, limitando la forza dell’Inter che è sicuramente una buonissima squadra. Giocheremo la nostra partita e giocheremo al massimo.

Nel girone di andata contro l’Inter è andata male, stessa situazione dello scorso anno. Cosa non è andato nella partita di andata e cosa avete corretto?

Nel girone di andata è andata fino ai primi 25 minuti. Abbiamo fatto bene in fase offensiva e difensiva, abbiamo tirato in porta, abbiamo tenuto la pala e alternato gioco corto e gioco lungo. Poi abbiamo perso il filo del gioco e loro ne hanno approfittato. Sono forti, e noi non siamo stati squadra. Ma ogni partita è una storia diversa e domenica affronteremo una buona squadra dando il massimo, facendo quello che abbiamo fatto in settimana. Abbiamo avuto una bellissima settimana e ci siamo allenati bene.

Zirkzee?

Zirkzee non è in gruppo.

Cosa pensa di Inzaghi?

Inzaghi è un grandissimo allenatore, ha fatto cose bene con la Lazio e oggi nell’Inter. Ho ammirazione per tutti gli allenatori: non è un lavoro facile ma spesso si giudica solo dal risultato. Ma non basta solo il risultato, altrimenti a fine stagione ci sarebbe solo un allenatore bravo e gli altri sarebbero inutili.

Siamo al settimo posto: Europa è una parola che lei usa con i suoi giocatori?

Il nostro vero obbligo è impegnarsi al massimo tutti i giorni. L’entusiasmo fa bene, fa benissimo, fa lavorare meglio. Ma quando questa energia è ben riposta per affrontare il prossimo allenamento e la prossima partita al massimo. Europa? Mai detto questa parola.

Ci si può puntare?

Puntiamo a fare una grandissima partita contro l’Inter.

Contro il Porto l’Inter ha concesso diversi contropiedi.

L’Inter è una squadra forte, ha dei punti di forza ma anche di debolezza. Come tutte le squadre del mondo. Anche noi non siamo perfetti. Dobbiamo sfruttare il nostro momento, sfruttarlo al massimo e utilizzare bene la palla quando ce l’abbiamo, mentre quando non l’abbiamo dobbiamo difendere come squadra.

Sul rigore di Sosa? In diretta l’arbitro può sbagliare, ma il VAR doveva richiamare l’arbitro.

Non so cosa dire. Alla fine, abbiamo fatto una buona partita e abbiamo vinto. Ci sono situazioni che non posso controllare, nel momento in cui ci sono le emozioni ma dopo smetto di pensare a ciò che non posso controllare e penso solo al mio lavoro. In queste situazioni si dovrebbe discutere per fare bene al gioco.

Ultimamente si è vista una certa maturazione della squadra che risponde bene agli episodi negativi.

La nostra squadra è migliorata tanto sulla mentalità. Ogni partita è diversa ma noi dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni situazione nel miglior modo possibile, con la nostra attitudine e il nostro impegno. Questo sì.

Sansone e Soumaoro?

Souma è pronto per giocare dall’inizio, Sansone ha ripreso con il gruppo e l’ho visto bene ma oggi ha avuto la febbre e non si è allenato con il gruppo. Non credo dall’inizio, ma sarà disponibile.

La gara di andata è stata una gara in cui tante cose non sono bene.

Sì, è stato un momento diverso, come ho detto abbiamo fatto bene fino al 25’, dopo un episodio abbiamo perso il controllo che avevamo avuto. Questo è da migliorare, come abbiamo fatto fino ad oggi, anche per affrontare i momenti negativi.

Come cambia l’Inter con Lukaku o Dzeko?

Sono grandi giocatori, stanno bene entrambi ma noi li affronteremo con attenzione per limitare il loro valore. Sono giocatori diversi ma entrambi grandi.

I tifosi del PSG hanno chiesto un suo ritorno. Sarebbe un salto troppo grande?

Sono concentrato al massimo nella partita di domenica contro l’Inter. Punto.

Hai visto la serie tv su DAZN? C’è un Marko Arnautovic molto coinvolto a livello umano, ti chiedo com’è il vostro rapporto e come sta.

Non l’ho ancora vista ma la guarderò sicuramente. Marko non c’è contro l’Inter, vediamo la prossima settimana.

Quanto ascolti i tuoi giocatori? Perché Orsolini ha detto che lui preferisce giocare tutta la partita.

Giocare tutta la partita al massimo, questo è il nostro segreto. Il dialogo tra noi c’è sempre, è una cosa che mi piace, esiste ed esisterà sempre. Poi le decisioni le prendo io.

Calhanoglu o Brozovic: cosa cambia?

Sono due grandi giocatori, hanno spessore per interpretare il ruolo al massimo e giocare in ogni posizione in base a ciò che chiede l’allenatore.

Su Barrow: qualche giorno fa avevi detto di non vederlo come prima punta, poi contro la Sampdoria lo hai schierato lì.

Ci sono momenti diversi, a Marassi lo vedevo come prima punta, in altri casi no. Ha fatto bene, anche in fase difensiva, è stato sempre in collegamento con il resto della squadra. In fase offensiva si è appoggiato molto, io gli chiedo sempre di attaccare gli spazi e lui lo fa. Poi sì, deve attaccare di più l’area, lo può fare, e deve migliorare nel gioco con la squadra. E deve migliorare anche nei contrasti, con il fisico che fa deve farlo. In fase offensiva i contrasti sono decisivi. Spalle alla porta mi è piaciuto, era un riferimento quando era in avanti e ha aiutato la squadra giocando con i compagni e attaccando gli spazi. Sono contento del lavoro che ha fatto, vediamo se con l’Inter giocherà dal primo minuto.

Cambiaso ha fatto un’ottima partita quasi fosse una mezzala.

Quando abbiamo la palla dobbiamo occupare bene il campo. I ragazzi lo sanno. Di base dipende da come si comporta la squadra avversaria, se difende a uomo o a zona, ma i miei sanno come comportarsi. Soriano da esterno gioca in ampiezza che ci apre il campo, lì possiamo avere un uomo in più come Andrea che occupa lo spazio in mezzo al campo. Può farlo, ne ha le capacità tecniche. Altre volte può essere Soriano a venire in mezzo e l’ampiezza la dà Andrea.

La partita di domani può essere la più importante?

Tutte le partite affrontate sono state importanti. Quella con l’Inter lo è perché è la prossima, ma anche quelle dopo lo saranno.

Te lo hanno mai detto che somigli a Djokovic?

Sì, ma mia figlia non è contenta (ride).