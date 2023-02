Ancora Orsolini: il Bologna batte l’Inter

Come lo scorso anno, il Bologna a San Siro, contro l’Inter, ne aveva presi sei. E come lo scorso anno, il ritorno al Dall’Ara lo vince al Bologna. Stavolta basta un bellissimo gol di Orsolini al minuto ’76 su assist in verticale di Schouten. Con la vittoria di oggi il Bologna si conferma al settimo posto in classifica, momentaneamente solitario aspettando la partita della Juventus.

Bologna-Inter, la partita

Nonostante i ritmi già alti nei primi minuti di partita le occasioni tardano ad arrivare. La prima è al minuto 12, quando Barrow trova il gol con un sinistro da dentro l’area. Dopo un consulto al VAR, Orsato sceglie però di annullare la rete per la posizione di fuorigioco attivo di Dominguez.

Poco dopo il Bologna va ancora vicino alla rete con Soriano, ma il suo destro a giro si stampa sull’incrocio dei pali alla sinistra di Onana. L’Inter risponde al 31’ con Mkhitaryan ma il suo sinistro finisce alto, così come è impreciso il colpo di testa di Lautaro Martinez al minuto 40’. Il primo tempo si chiude con una bella punizione di Orsolini che finisce poco oltre la traversa di Onana.

La seconda parte del match si apre con un brivido per i rossoblù: Skorupski legge male la traiettoria del pallone messo in mezzo da Lukaku, la palla arriva sui piedi di Calhanoglu ma il suo sinistro finisce altissimo. Al 53’ la percussione sulla destra di Orsolini propizia una doppia occasione per il Bologna, prima con Soriano e poi con Dominguez, in entrambi i casi senza fortuna. Poco dopo Lucumì regala palla all’Inter in area di rigore ma il sinistro di Lukaku trova pronto Skorupski che blocca a terra. Il polacco si ripete al 70’ quando para il sinistro al volo di Dzeko.

L’Inter alza il baricentro e prova a sferrare il colpo del ko ma qualcosa comincia a scricchiolare: al 74’ Acerbi perde una palla sanguinosa sulla sua trequarti, Barrow si invola ma il suo destro è troppo debole per far paura a Onana. Il palleggio difensivo della squadra di Inzaghi però dà ancora segnali poco convincenti e stavolta il Bologna ne approfitta: palla recuperata alta, imbucata di Schouten per Orsolini che si infila nel buco difensivo interista. Il 7 controlla in corsa e spara forte con il sinistro, battendo Onana. La reazione dell’Inter non c’è, se non per un sinistro di Gosens nei minuti di recupero. Orsato fischia tre volte: il Bologna ha vinto.

Bologna-Inter, il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, De Silvestri, Lykogiannis, Kyriakopoulos, Moro, Medel, Pyyhtia, Aebischer, Raimondo.

Allenatore: Thiago Motta.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Martinez, Lukaku.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Asslani, Gagliardini, Barella, Carboni, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Assistenti: Colarossi, Capaldo.

IV Uomo: Perenzoni.

VAR: Marini.

AVAR: Muto.

Reti: 76’ Orsolini (B).

Ammonizioni: 45’+1 de Vrij (I), 63’ Dumfries (I), 85’ Dominguez (B).

Espulsioni: -.

Note: spettatori 28.317.

Foto Twitter Bologna FC 1909