Bologna FC: Italiano resta in pole, ma spunta l’ipotesi Tudor

Il nome di Vincenzo Italiano circola ormai da tempo assieme a diversi altri profili nel casting felsineo per il dopo Motta, ma in questo momento pare aver staccato la concorrenza e la tanto agognata firma potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana. Classe 1977, l’ex allenatore della Fiorentina sbarcherebbe sotto le Due Torri con in mano un contratto triennale e soprattutto le garanzie necessarie per aprire un nuovo ciclo vincente al timone della nave rossoblù.

Carriera: buon giocatore, promettente allenatore

Ordinato centrocampista centrale dai piedi educati, l’Italiano calciatore ha praticamente sviluppato l’intera carriera nel Triveneto, militando tra le fila di Hellas Verona, Chievo e Padova, chiudendo la sua esperienza agonistica in Lombardia con la maglia del Lumezzane nel 2014. Una volta appese le scarpette al chiodo, ha cominciato l’avventura in panchina partendo da Trapani, per poi sbarcare a La Spezia nel biennio 2019-2021 ed infine approdare in Toscana alla corte dell’ambizioso presidente gigliato Rocco Commisso nell’estate di tre anni fa.

In viola tre finali

Alla guida della formazione medicea, Italiano tocca quello che per ora rappresenta l’apice del suo percorso da allenatore, raggiungendo addirittura tre finali nel giro di due stagioni. Nel 2022-2023, infatti, conduce la Fiorentina prima in finale di Coppa Italia (persa 2-1 per mano dell’Inter di Lautaro) e poi in quella di Conference League, persa anche questa per 2-1 in quel di Praga contro il West Ham (con gol decisivo realizzato da Bowen a tempo scaduto). Nella stagione appena conclusa, è poi riuscito a replicare la cavalcata europea, riportando i suoi all’ultimo atto della Conference League, questa volta in programma ad Atene. Capitale diversa, avversario differente ma stesso epilogo: partita decisa al minuto 116’ dalla deviazione di El Kaabi e Fiorentina costretta ancora una volta ad accontentarsi della medaglia d’argento. Al di là della tripla beffa subita proprio sul più bello, però, stiamo parlando di un tecnico preparato, entusiasta e sicuramente capace di gestire una rosa impegnata su più fronti.

Alternative last minute

Dovesse saltare in extremis l’accordo con l’ex fiorentino, il Bologna dovrà giocoforza ricalibrare immediatamente il tiro e tornare alla carica in cerca di un degno sostituto. Le alternative sul tavolo non mancano, ma il tempo stringe. Il nome nuovo potrebbe essere quello di Igor Tudor (che pare in rotta con la dirigenza laziale dopo solo pochi mesi dal suo ingaggio), anche se il prescelto dai nostri lettori pare essere l’ex biancoceleste Maurizio Sarri, votato nel nostro sondaggio con il 31% delle preferenze. Il girovago allenatore porterebbe certamente in dote una lunga esperienza maturata in club di primissima fascia come Napoli, Juve e Chelsea (con cui vinse l’Europa League nel 2019) e questa potrebbe essere la piazza giusta per iniziare un nuovo ciclo. Scalando la “classifica”, alle loro spalle sembra ritagliarsi qualche chance anche il CT del Belgio Giovanni Tedesco (che però sarà impegnato proprio alla guida dei Diavoli Rossi nell’imminente Europeo di Germania), mentre Raffaele Palladino (corteggiato dalla Fiorentina per il dopo Italiano) al momento resta leggermente più attardato rispetto alla concorrenza, sicuramente talentuoso ma probabilmente considerato ancora un po’ troppo acerbo per una sfida di questo spessore. Appare più un sogno di mezza estate, infine, la suggestiva ipotesi Stefano Pioli, visto che anche l’ex rossoblù e in cerca di un nuovo incarico dopo l’addio al Milan (anche se per la verità il tecnico parmense avrebbe già riferito apertamente di voler provare l’ebrezza di un’esperienza lavorativa in Premier League). Insomma, si prospetta un “effetto domino” senza precedenti in questa calda sessione di mercato estiva e, ovviamente, il Bologna reciterà un ruolo da protagonista...