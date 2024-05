Bologna-Juventus 3-3: gol e spettacolo sotto al diluvio | Cronaca e pagelle

Apre Calafiori in mischia, poi arriva il gol alla “Holly&Benji” siglato in società dalla doppia testata della premiata ditta Urbanski&Castro. Nella ripresa ancora Calafiori per il 3-0, prima di un clamoroso blackout che consente la “remuntada” bianconera tra il 76’ e l’84. Un punto a testa e grande festa finale sugli spalti.

Cronaca del match

In un clima da battaglia campale, la prima occasione nella notte del Dall’Ara è di Remo Freuler, abile ad infilarsi tra le maglie bianconere prima di battere verso lo specchio da buona posizione: Szczesny respinge e palla sul fondo. Festa solo rimandata, però, perché sugli sviluppi dello stesso calcio d’angolo è Calafiori in mischia a fare esplodere lo stadio con un tiro sotto misura che gonfia la rete sabauda. Fuochi d’artificio. Estasi totale e fumo che avvolge il campo trasformandolo in un girone dantesco. Al 2’ minuto, Bologna avanti di un gol. Diradatasi la nebbia artificiale, i rossoblù spingono nuovamente sull’acceleratore e qualche minuto dopo è un destro da fuori di Aebischer a spaventare la Vecchia Signora. Nulla di fatto e pubblico che continua a cantare nonostante la pioggia incessante. Intanto, sul rettangolo verde, non c’è un attimo di tregua e su cross di Ndoye, Urbanski e Castro insaccano in collaborazione con un colpo di testa all’unisono degno dei gemelli Derrick della serie “Holly e Benji”. Sfera nel sacco e, dopo poco più di dieci minuti, il punteggio è straordinario: Bologna 2, Juve 0. Nemmeno il tempo di esultare, che di nuovo Ndoye scatena il panico nella difesa piemontese con un rasoterra da fuori che impegna l’estremo polacco: la carambola successiva favorisce il tap-in vincente di Odgaard, ma la posizione di partenza del danese irregolare. Peccato.

Passata la roboante mezz’ora iniziale, la partita si tranquillizza e le due squadre si confrontano in maniera rude ma innocua fino al duplice fischio di Ayroldi. All’intervallo, i felsinei sono in vantaggio di due gol.

La ripresa comincia con un sussulto d’orgoglio della Juve: rasoterra di Rabiot e respinta in tuffo di Skorupski. Palla in angolo e pericolo scampato. La pioggia non sembra rallentare, mentre la curva riprende a spingere la band di Motta. Poi, al 53’, l’apoteosi: Calafiori plana su un pallone vagante nei pressi dell’area ospite e con glaciale freddezza batte Szczesny in uscita segnando la doppietta che vale il 3-0. Con il punteggio ormai in freezer, il Bologna amministra il gioco facendo innervosire i bianconeri che collezionano gialli. Girandola di cambi e nulla da segnalare fino al 76’, quando Chiesa approfitta di un errore di Lucumi per accorciare le distanze. La rete ospite galvanizza la Juve, che all’82’ segna ancora con una precisa punizione di Milik. Purtroppo, nemmeno il tempo di riorganizzare la linea difensiva che la Juve acciuffa il 3-3 con una fucilata da fuori di Yildiz. L'inerzia si ribalta completamente e allora gli ultimi minuti sono addirittura una sorta di assedio sabaudo, con la squadra di Montero che si accampa nella trequarti emiliana. Il tempo, però, passa inesorabilmente, la trincea petroniana regge e al triplice fischio di Ayroldi può partire la festa rossoblù.

Pagelle

Skorupski 6,5: Fa una bella parata su Rabiot ad inizio ripresa. Incolpevole sui tre gol della Juve.

Posch 7: Pattina elegantemente sulla corsia di destra chiudendo la strada ad Iling Junior, il britannico è ancora troppo acerbo per farla in barba al “vecchio austriaco”.

Lucumi 6,5: Al 41’ del primo tempo sbroglia in tackle una potenziale occasione bianconera, prendendosi gli applausi. Oh, se l’attacco della Juve non si vede neanche con il binocolo per oltre un’ora sarà pur merito anche suo. Purtroppo, macchia un po’ la sua gara con il mini errore da cui nasce la rete della riscossa bianconera. È una notte di festa e pazienza.

Calafiori 9: Fa tutto: contrasta, imposta, drena il campo e soprattutto segna una doppietta indimenticabile. Pensiamo che a breve, ormai, sia atteso in Vaticano da Papa Francesco per la beatificazione immediata. (Beukema sv: Ok, è vero: il gol del 3-3 firmato da Yildiz parte da un suo errore, ma vale lo stesso discorso fatto in precedenza per Lucumi)

Kristiansen 7: Puntuale nelle chiusure e coraggioso quando deve spingere sul binario sinistro. Speriamo rimanga sotto le Due Torri.

Freuler 7: Dirige l’orchestra con i suoi movimenti sempre chiari e puntuali... manco fosse la famosa Beatrice Venezi... (El Azzouzi sv)

Aebischer 8,5: La giornata invernale sembra risvegliare i suoi primitivi istinti svevi: le catinelle d’acqua lo esaltano e allora si batte, si fa dare palla, allarga, sventaglia e cuce il gioco. Stavolta è lui il leader del centrocampo e non l’amico e connazionale Remo. Quando ci vuole ci vuole: bravo Mich! Ps. Nel finale salva in scivolata su Chiesa il potenziale gol dell’incredibile 4-3 juventino.

Ndoye 8: Una scheggia velenosa che fa impazzire lo scacchiere bianconero. Corre, cade, si rialza e torna a correre. Manda letteralmente nei matti la linea difensiva di Montero. Cala un po’, ovviamente, nel finale.

Urbanski 7: La sbuccia un nano secondo prima di Castro in occasione del gol che vale il 2-0 felsineo. Poi tanta quantità sotto le “Niagara Falls” di Bologna. (Fabbian sv)

Odgaard 7,5: Il danese corre su ogni pallone, facendo a spallate con tutti e vincendo la maggior parte dei duelli. Partita di grande spessore e sacrifico per l’ex AZ, una di quelle performance che piacciono tanto alla gente. Infatti, esce tra gli applausi del pubblico. (Orsolini sv)

Castro 7,5: È suo l’ultimo tocco nel gol del 2-0 segnato come i gemelli Derrick in collaborazione con Urbanski. Non pago, per il resto della gara si batte come un “pumas argentinos”, mostrando la garra di chi non vorresti mai incontrare di sera in un barrio di Buenos Aires. (Saelemaekers sv)

Pubblico 10: Inncita in maniera incessante la squadra nonostante il nubifragio

Festa post partita 10: Bella atmosfera, musichetta della Champions e poi via di disco per la gioia dei valorosi rimasti sugli spalti e dei giocatori sparsi a macchia di leopardo per il campo

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori (75' Beukema), Kristiansen; Aebischer, Freuler (75' El Azzouzi); Ndoye, Urbanski (69 Fabbian), Odgaard (69' Orsolini); Castro (62' Saelemaekers). A dip. Ravaglia, Bagnolini, Soumaoro, Ilic, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Karlsson. All. Thiago Motta

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (57' Yikdiz), Bremer, Danilo; Cambiaso (45' Weah), Miretti (45' Alcaraz), Locatelli, Rabiot (69' Fagioli), Iling-Junior; Chiesa, Vlahovic (62' Milik). A disp. Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, McKennie, Kostic, Kean. All. Paolo Montero

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Bresmes-Di Monte

IV Uomo: Minelli

Var: Meraviglia-Irrati

Reti: 2' Calafiori, 11' Castro, 53' Calafiori,76' Chiesa, 83' Milik, 84' Yildiz

Ammoniti: 26' Miretti, 28 Cambiaso, 62' Danilo, 69' Bremer, 83' Aebischer, 90' Fagioli

Note: Spettatori 29.603