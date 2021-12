Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Arnautovic stringe i denti, torna Dominguez

Sfida di cartello per il Bologna, impegnato nel match di sabato alle 18 al Dall’Ara nella sfida contro la Juventus. I bianconeri, nonostante il primo posto nel girone di Champions League, hanno avuto finora una stagione dai risultati altalenanti, come testimoniato dall’ultima gara pareggiata contro il Venezia per 1-1. Momento complicato anche per il Bologna: nonostante la buona posizione di classifica, Soriano e compagni sono reduci da due sconfitte consecutive arrivate contro Fiorentina e Torino.

Bologna-Juventus, le scelte dei due allenatori

Poche sorprese nell’undici rossoblù che domani affronterà la Juventus: Skorupski a difendere i pali, linea difensiva a tre composta Soumaoro, Medel e Theate confermata così come il tridente d’attacco formato da Barrow, Soriano e Arnautovic. L’austriaco sta vivendo un momento di forma complicato dopo i diversi problemi fisici che l’hanno colpito, ma la mancanza di una reale alternativa e l’importanza della gara lo costringono a stringere i denti ancora una volta. L’unica novità rispetto alla trasferta di Torino sarà Nico Dominguez: l’argentino ha scontato il turno di squalifica e tornerà a prendersi il posto da titolare nella mediana al fianco di Svanberg.

La Juventus è alle prese con qualche assenza: Chiellini, Chiesa, Dybala e Ramsey, così come Danilo, non saranno della partita. Kulusevski potrebbe avere una chance da titolare mentre Cuadrado dovrebbe essere retrocesso sulla linea dei difensori.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svenberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Mbaye, Binks, Bonifazi, Dijks, Vignato, Viola, Orsolini, Skov Olsen, Cangiano, Sansone, Santander, van Hooijdonk.

Allenatore: Sinisa MIhajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli, McKennie; Kulusevski, Morata, Bernardeschi.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Rabiot, De Winter, Rabiot, Arthur, Kean, Kaio Jorge, Soulé.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Orsato della sez. di Schio.

Assistenti: Valeriani, Bresmes.

IV Uomo: Marini.

VAR: Banti.

AVAR: Di Iorio.

Foto Twitter Bologna FC