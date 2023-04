Bologna-Juventus 1-1: cronaca e pagelle

In un Dall’Ara letteralmente bollente, i rossoblù passano subito in vantaggio grazie al penalty di Orsolini e poi si aggrappano alle parate di Skorupski fino al 61’, quando un diagonale di Milik consegna il pareggio alla formazione bianconera.

Cronaca di Bologna-Juventus

Partita immediatamente scoppiettante: due giri di lancette e Posch finisce sul libro dei cattivi per un intervento scorretto, mentre al primo affondo Orsolini viene toccato dentro il lato destro dell’area da Danilo. Il pubblico rumoreggia ferocemente e, dopo un richiamo dalla sala Var, Sozza indica il penalty che lo stesso Orsolini realizza spiazzando il portiere. Bolgia generale e Bologna in vantaggio. Sul fronte opposto, però, la Vecchia Signora risponde immediatamente con orgoglio e tocca a Skorupski salire in cattedra bloccando prima la volée di Milik con un riflesso felino e poi respingendo due volte su Fagioli a distanza ravvicinata. I venticinquemila di fede rossoblù esultano increduli, ma la Juve non rallenta e al 30’ il fallo di Lucumi induce Sozza a fischiare la massima punizione anche in favore dei bianconeri. Dal dischetto si presenta Milik, ma ancora una volta il suo connazionale Skorupski compie un miracolo fermando il pallone diretto all’angolino. L’ennesima parata del numero 28 rossoblù manda in estasi il Dall’Ara, che alza prepotentemente i decibel. Passato il grande spavento, nei minuti di recupero è firmato da Barrow l’ultimo acuto della prima frazione: destro insidioso ben respinto da Szczesny. All’intervallo, il Bologna è avanti di una rete.

Ripresa che comincia a ritmi più bassi, con le due squadre che non si punzecchiano troppo fino al 56’, quando ancora una volta Orsolini prova a sorprendere Szczesny da posizione defilata trovando solo l'esterno della rete. Al 61', invece, arriva il pari a tinte piemontesi: respinta corta di Posch sugli sviluppi di una mischia e girata vincente di Milik dal cuore dell’area. Bologna 1, Juve 1. La replica del Bologna arriva al 74’ : sforbiciata acrobatica di Orsolini e Zirkzee che manca l’appuntamento con il tap-in proprio sul più bello a causa di una spizzicata decisiva di Szczesny. L’arbitro non vede il tocco e la gara riparte con un semplice rinvio dal fondo. L’olandese, però, non si scoraggia e poco dopo ci riprova con un rasoterra che stavolta costringe l’estremo difensore agli straordinari. Arrivano i cambi e all’ottantaduesimo è sui piedi del nuovo entrato Aebischer l’occasione per segnare, ma dopo il pasticcio di Gatti lo svizzero non trova lo specchio con un tocco troppo morbido. Situazione ancora più ghiotta sul ribaltamento di fronte: Skorupski si ostacola in uscita con un difensore, ma Soulé spara altissimo a porta praticamente vuota, facendo esultare nuovamente tutto lo stadio. Nel finale le squadre si allungano ulteriormente, ma prima Cambiaso da una parte e poi un tiro cross di Cuadrado deviato pericolosamente da Medel danno solo l’illusione della rete senza però sbloccare la parità. La gara termina così con il risulato di 1-1.

Pagelle



Skorupski 8: Tre super parate nel giro di due minuti attorno al 25’. Poi il neutralizza il rigore a Milik al 30’. Nulla può sulla sassata dello stesso attacante bianconero al 61’.

Posch 6: L’ammonizione iniziale lo penalizza. Poteva fare meglio in occasione del gol del pari juventino. (De Silvestri: sv)

Soumaoro 6,5: Giganteggia sulle palle alte e non sbaglia neanche a terra.

Lucumi 6,5: Partita di sostanza anche per lui.

Kyriakopoulos 6+: Ottima diagonale difensiva per sbrogliare una situazione potenzialmente letale al 4° minuto. Ha un brutto cliente dalla sua parte ma si disimpegna bene. (Cambiaso 6+: Pimpante contro la squadra proprietaria del suo cartellino )

Schouten 6,5: Fa un recupero provvidenziale al 40’. Ormai è sempre più evidente: quando abbina la quantità alla sua straordinaria visione di gioco dimostra di esser pronto per un top club.

Dominguez 6,5: Capitano per la terza volta consecutiva e ormai sempre più leader dello spogliatoio felsineo. (Zirkzee 6: Sembra entrare in ciabatte: servirebbe un po’ di cattiveria agonistica in più)

Moro 6: Aiuta Schouten a mettere ordine in mezzo al campo. (Medel: sv)

Ferguson 6+: Lotta come sempre e non fa mancare il suo contributo in entrambe le zone del campo (Aebischer 5,5: Si mangia clamorosamente il gol del possibile 2-1)

Orsolini 7,5: Si procura e poi realizza il penalty del vantaggio. Partita di ottimo livello.

Barrow 6: Ci prova continuamente, ma il più delle volte pasticcia in maniera grossolana. Buono lo spunto sul finire del primo tempo che impegna Szczesny.



Tabellino



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch ( 86' De Silvestri), Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos (67' Cambiaso); Schouten, Moro (81' Medel); Dominguez (67' Zirkzee), Ferguson ( 81' Aebischer), Orsolini, Barrow. A disp: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, Sosa, De Silvestri, Lykogiannis, Pyythia. All: Thiago Motta

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli (82' Paredes), Rabiot, Fagioli ( 58' Soulé), Kostic (58' Iling); Milik (82' Vlahovic), Chiesa ( 69' Miretti). A disp: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Bremer, De Sciglio, Paredes, Pogba, Vlahovic. All: Massimiliano Allegri

Arbitro: Simone Sozza

Assistenti: Preti-Yoshikawa

Var: Mazzoleni-Paganessi

Reti: 10' Orsolini, 61' Milik

Ammoniti: 2' Posch, 29' Lucumi, 41' Kyriakopoulos, 55' Rabiot, 88' Paredes

Espulsi:

Note: Spettatori 30.071