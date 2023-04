Bologna-Juventus: pre game e probabili formazioni

Con Arnautovic ancora sulla via del recupero, Sansone fermo ai box a causa di uno stiramento e Soriano ormai fuori per tutto il resto della stagione, il Bologna dovrà ancora una volta stravolgere il suo assetto offensivo per tentare di perforare la difesa bianconera. L’idea che stuzzica maggiormente gli appassionati è quella di un tridente composto da Zirkzee in qualità di perno centrale con Barrow e Orsolini a ronzargli intorno, ma è difficile che il tecnico felsineo rinunci ai suoi classici “equilibri” tattici. Quindi, la teoria che al momento appare più verosimile, vede l’impiego di Aebischer dal primo minuto sulla fascia destra, con Ferguson nel naturale ruolo di incursore e Barrow a sinistra, pronto a rientrare per calciare col suo destro affilato.

Probabili formazioni

Bologna

Rossoblù, dunque, che dovrebbero schierarsi con Skorupksi tra i pali protetto centralmente dalla coppia formata da Lucumi e Soumaoro, con Posch e Kyriakopoulos sulle corsie laterali. Schouten e Dominguez agiranno da mediani, con Aebischer, Ferguson e Barrow a formare il trio di movimento alle spalle di Zirkzee.

Juventus

Sul versante bianconero, invece, Massimiliano Allegri risponderà con un classico 3-5-2 formato da Szczesny in porta, poi Danilo, Bremer e Gatti a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Fagioli e Kostic, mentre in attacco Di Maria affiancherà Milik.



Le parole di Motta in conferenza



Nel consueto appuntamento della vigilia, il tecnico italo-brasiliano ha introdotto la sfida di domenica sera contro i bianconeri partendo proprio dalle caratteristiche dei piemontesi. “Sarà una partita molto complicata, perché loro si difendono bassi per poi cercare spazi e ripartire: dovremo essere svegli sulle transizioni dato che sono molto bravi a farlo. Allegri per me rimane uno dei migliori tecnici in circolazione, ha vinto tanto e la storia parla per lui. La Juve resta un top club e bisognerà dare il massimo”. Discussione, poi, che è virata su argomenti più strettamente bolognesi: “Arnautovic non sarà della partita: dal punto di vista medico è libero, ma deve seguire un programma di recupero particolare perché non gioca 90 minuti dal 4 gennaio. Barrow e Zirkzee, invece, stanno molto bene, ma non escludo opzioni diverse. Ci sono anche Aebischer e Orsolini, senza dimenticare che Kyriakopoulos può anche giocare da esterno offensivo. Seppur con qualità diverse, tutti i giocatori sono sempre molto disponibili ad adattarsi alle esigenze del campo”. Ferguson ne è un esempio (“può adattarsi in tutte le posizioni del centrocampo, ma anche più avanti perché vede molto bene la porta”), così come il neo capitano Dominguez: “Nicolas è uno di quei ragazzi che se deve cambiare ruolo lo fa senza problemi, perché capisce il gioco e le necessità della squadra. Deve continuare a lavorare come sta facendo: è sempre molto presente e ha tutte la caratteristiche per diventare un riferimento per i compagni”. Infine un piccolo flash sul futuro dello stesso allenatore rossoblù, dettato soprattutto dall’imminente ritorno in città del presidente Joey Saputo: “Nel momento giusto faremo le dovute considerazioni, al momento penso solo alla nostra prossima partita e quindi alla gara contro la Juventus. Con i dirigenti parliamo ogni giorno, ma non c’è in programma un incontro con il presidente”.