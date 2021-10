Che sfortuna per Kingsley: rottura del perone

Tanta sfortuna per Michael Kingsley: nella partita di oggi tra Bologna e Udinese il centrocampista classe '99 è subentrato al minuto 56' a Svanberg, ma appena quindici minuti è dovuto uscire dal campo per un brutto infortunio alla caviglia. Il report ufficiale da Casteldebole, giunto poco dopo la fine del match, riferisce di una rottura scomposta del perone della gamba sinistra. Davvero sfortunato il nigeriano in questo avvio di campionato, considerando che proprio la gara di oggi era quella del rientro da un altro infortunio.

Kingsley, la nota del Bologna

"Gli accertamenti cui è stato sottoposto Michael Kingsley - riferisce la nota ufficiale del club rossoblù - hanno evidenziato la frattura scomposta del perone sinistro".

Foto bolognafc.it