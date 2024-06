Bologna FC: i "casi" da risolvere

Detto che Saelemaekers sembra ormai destinato a tornare al Milan (il Bologna non avrebbe intenzione di pagare i 10 milioni di riscatto chiesti dal Diavolo per l’esterno belga) e che Soumaoro sarà libero di accasarsi altrove una volta superata la data del 30 di giungo, in casa felsinea restano ancora tre i casi da districare prima di gettarsi a capofitto in un mercato che si preannuncia tanto complesso quanto affascinante.

Per il danese servono 15 milioni

Andiamo con ordine e partiamo da Victor Kristiansen, che in questa straordinaria stagione ha recitato un ruolo da protagonista sul binario laterale sinistro della difesa a 4 schierata da Motta. 32 gare nella sua prima stagione in Seria A, impreziosite da ben 4 assist, tutti estremamente decisivi. I 2.522 minuti giocati tra campionato e Coppa Italia ne hanno fatto uno dei giocatori più utilizzati in questa storica annata e privarsene non sarà certo una scelta da prendere a cuor leggero.

Quattro assist, dicevamo, tutti estremamente pesanti. Allora ripercorriamo quando, dove e contro chi...

3a giornata, Bologna-Cagliari 2-1: al suo esordio in maglia felsinea, il vichingo sorprende tutti: al minuto 59 regala a Zirkzee un filtrante al bacio per il timbro del momentaneo pareggio, prima di procurarsi un rigore al 73’ (calciato sulla traversa da Orsolini) e poi, successivamente, innescare l’azione del 2-1 finale con un tiro in acrobazia non trattenuto dal portiere sardo e spinto in rete dal rapace tap-in di Giovanni Fabbian al 90’.

22a giornata, Milan-Bologna 2-2: quando tutto sembrava ormai perduto, è proprio lo stantuffo scandinavo a farsi stendere da Terracciano a due passi dall’incustodita porta rossonera, dopo essersi magistralmente infilato alle spalle della difesa meneghina sugli sviluppi di un tiro-cross proveniente dal versante destro. Sarebbe stato gol certo, quello che poi segnerà dagli undici metri il compagno di squadra Orsolini, per un clamoroso 2-2 raggiunto in extremis a tempo praticamente scaduto.

23a giornata, Bologna-Sassuolo 4-2: al minuto 73, l’ex Foxes pennella da sinistra un chirurgico traversone per la testa dell’accorrente Fabbian. La precisa incornata del giovane centrocampista batte Consigli, portando i rossoblù sul momentaneo 2-2 e aprendo così le porte alla definitiva rimonta petroniana.

25a Lazio-Bologna, 1-2: nel blitz dell’Olimpico, Kristiansen si rende protagonista in occasione del gol del definitivo sorpasso confezionando per il solito Zirkzee un preciso passaggio al centro dell’area. Scarico con il contagiri dal fondo sinistro per il mortifero destro del centravanti olandese, che trafigge Provedel mandando in orbita il popolo bolognese.

Il Leicester (appena tornato in Premier League), valuta sui 15 milioni di euro il prezzo del cartellino e la società emiliana sta ragionando meticolosamente se esercitarlo oppure no. Tanti? Sicuramente un investimento importante, ma siamo poi così sicuri che in giro si possa trovare un classe 2002 altrettanto bravo a costi inferiori?

“Lyko”, l’utilissimo gregario

Restando sempre nella stessa zona del campo, appare ancora piuttosto incerta anche la permanenza del trentenne Charalampos Lykogiannis. In questa cavalcata, il mancino ellenico è stato impiegato 22 volte, ricoprendo principalmente il ruolo di terzino sinistro e, all'occorrenza, anche l'esterno alto. Mai una parola fuori posto e la capacità di adattarsi a gara in corso alle diverse situazioni tattiche, ne fanno un rincalzo affidabile da utilizzare sul binario di competenza in caso di necessità. In questo 2023-2024, il greco ha contribuito alla causa totalizzando 900 minuti, segnando due gol (alla sublime punizione nell’1-1 di Lecce della 14a giornata, ha fatto seguito il colpo da “calcio a 5” con cui ha messo i titoli di coda nel 3-0 interno contro la Salernitana) e un assist, superbo, per la volée di Odgaard nel Derby vinto per 2-0 contro la Viola nella notte di San Valentino. Tra una ventina di giorni scadrà anche il suo contratto e la società dovrà decidere come procedere. Le cifre non dovrebbero essere particolarmente elevate e giocatori come “Lyko” sono sempre ben voluti da tecnici e compagni.

Il “capitano” merita di riassaporare le notti europee

Spostiamoci, infine, sulla corsia opposta, dove Lorenzo “Lollo” De Silvestri ha fatto da riserva di lusso al titolare Stefan Posch, distribuendo esperienza, quantità, qualità e persino anche un paio di reti. Una da Play Station con un tuffo di testa da fuori area contro il Frosinone e l’altra in mischia, allo scadere di un rocambolesco pareggio casalingo contro il Genoa. Poi, ovviamente, tanti consigli per i compagni, una leadership acclarata all’interno dello spogliatoio e una particolare predilezione per le lingue straniere, tanto da diventare il “cicerone” di tutti i nuovi calciatori approdati sotto le Due Torri negli ultimi anni. Senza timore di smentita, possiamo affermare che Lollo meriti di rivivere un’ultima volta le serate di Champions, godendosi appieno i frutti dell’ottimo lavoro svolto. Il prolungamento di una stagione sarebbe sacrosanto e poi, più avanti, chissà... magari si potrebbe pensare ad un ruolo nei quadri dirigenziali della ormai “sua” Bologna...

Abbonamenti, si parte domani

Nel frattempo, in attesa di capire come si muoverà il club rossoblù nei confronti dei tre sopracitati, il Bologna ha comunicato che da domani mercoledì 12 giugno comincerà la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione. Per tutte le informazioni, sarà sufficiente consultare il sito ufficiale della società.