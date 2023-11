Bologna-Lazio 1-0: Una zampata di Ferguson manda in orbita il popolo rossoblù

Tra le mura amiche di un Dall’Ara letteralmente bollente, il Bologna lotta da provinciale e vince da grande, sfruttando al meglio la migliore occasione della partita. Un successo che vale il decimo risultato utile consecutivo per la band di Thiago Motta, ormai sempre più mina vagante di questo inizio di campionato.

Cronaca del match

Come ampiamento previsto, la gara comincia sul binario dell’equilibrio, con le due tifoserie che si sfidano a suon di cori sugli spalti e le due squadre che si studiano a vicenda. Detto di un palo di Castellanos a gioco praticamente fermo al 6’, la prima vera occasione capita al 15’ con un colpo di testa di Romagnoli lasciato libero al centro dell’area su corner spiovente da destra. Skorupksi blocca senza particolari patemi e l’occasione capitolina sfuma. La Lazio sembra più pimpante, ma al 38’ è una torsione di Zirkzee su cross di Lykogiannis a caricare il pubblico. Palla alta e stadio che torna ad alzare i decibel. Null’altro fino al 45’, quando La Penna manda tutti negli spogliatoio sul punteggio di 0-0.

Ripresa che comincia con uno squillo improvviso: assist filtrante di Zirkzee e piattone vincente dello scozzese Ferguson per l’1-0 che manda in delirio gli oltre 24 mila presenti sugli spalti. Al 46’, i rossoblù sono avanti di una lunghezza. Il Dall’Ara s’infiamma, mentre il Bologna si accampa nella metà campo laziale. Sarri, allora, corre ai ripari inserendo la cavalleria pesante: dentro Immobile e Zaccagni per Pedro e Castellanos. Spinta dai cambi, l’Aquila biancoceleste prova a pareggiare la contesa, ma è il Bologna a rendersi nuovamente pericoloso con un repentino ribaltamento di fronte guidato da Orsolini ed interrotto proprio sulla soglia dell’area per fallo da dietro di Luis Alberto. Classica situazione “borderline” che la squadra arbitrale giudica fuori dai sedici metri. Niente massima punizione e disputa che resta in bilico. A questo punto, Motta inserisce Moro per Aebischer, poi tocca a Kristiansen per Lykogiannis e a Ndoye per Saelemaekers. I nuovi entrati danno la verve giusta per contrastare gli ultimi assalti laziali e al triplice fischio l'intero stadio esplode di gioia per un successo dal peso specifico enorme. Al termine della gara, dunque, il Bologna festeggia il decimo risultato utile consecutivo in campionato e sale così a quota 18 punti in classifica, agganciando momentaneamente il Napoli Campione in carica al quinto posto.

Pagelle

Skorupksi 6,5: Attento sulla zuccata di Romagnoli nel primo tempo. Poi, elargisce sicurezza a tutto il reparto.

Posch 6+: Lontano dalle vecchie prestazioni, ci mette comunque grinta e cuore contro avversari di livello superiore.

Beukema 6,5: Un po’ impreciso, ma spigoloso quanto basta per fermare gli attaccanti laziali.

Calafiori 7: Tempestivo e lucido. Quando sbaglia si danna l'anima per recuperare l'errore. Leader assoluto del pacchetto arretrato.

Lykogiannis 6+: Partita di sostanza per il greco sull’out mancino. (Kristiansen sv)

Aebischer 6,5: Tocca una marea di palloni: alcuni bene altri meno. Tuttavia non molla mai ed esce fra gli applausi. (Moro 6: Entra per mettere ordine nel finale)

Freuler 6,5: Sgomita, come sempre, nel sottobosco del centrocampo

Orsolini 6,5: Appare e scompare senza lasciare traccia per buona parte del match. Però, per la difesa laziale resta un pericolo costante, una spia rossa sempre accesa sul cruscotto biancoceleste.

Ferguson 7,5: Insacca il gol che vale tre punti. Basta questo.

Saelemaekers 6+: Inizia la gara sbagliando molto e bisticciando un po' troppo con la palla. Non ancora al top, ma la voglia di incidere c'è. (Ndoye 6: Mette la sua velocità a servizio della squadra all’imbrunire del match)

Zirkzee 7,5: Lotta come un matto e disegna il corridoio che Ferguson tramuta nel gol partita. Tanti applausi anche per lui al momento del cambio (Fabbian sv)



Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupksi; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis (73' Kristiansen); Aebischer ( 73' Moro), Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (73' Ndoye); Zirkzee ( 92' Fabbian). A disp: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Lucumi, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic (47' Pellegrini), Romagnoli, Patric, Lazzari; Guendouzi (82' Kamada), Rovella, Luis Alberto; Castellanos (57' Zaccagni), Pedro (57' Immobile), F.Anderson (82' Isaksen). A disp. Sepe, Mandas, Gila, Hysaj, Pellegrini, Basic, Vecino Cataldi. All. Maurizio Sarri

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Rossi-Moro

IV Uomo: Ghersini

Var: Serra-Di Vuolo

Reti: 46' Ferguson

Ammoniti: 35' Pedro, 49' Romagnoli, 49' Ferguson, 56' Beukema, 65' Luis Alberto, 80' Zaccagni, 96' Isaksen

Espulsi:

Note: Spettatori 24.178