Verso Bologna-Lazio, Motta: “Servirà l’aiuto di tutto il gruppo”

Nemmeno il tempo di godersi il 2-0 rifilato all’Hellas Verona nei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia, che il Bologna deve già rituffarsi a capofitto nelle movimentate acque del campionato per sfidare la Lazio nell’undicesimo turno di questa Serie A 2023-2024. Uno scontro dal fascino antico, che metterà di fronte due squadre pronte a darsi battaglia per conquistare una prestigiosa posizione ai piani alti della classifica. Al momento, infatti, capitolini e felsinei sono praticamente appaiati in graduatoria, con Immobile e compagni settimi a quota 16 punti, appena una lunghezza in più rispetto ai rossoblù “fermi” all’ottavo posto con 15.

Le parole di Motta in conferenza

Come di consueto, ad introdurre la gara ci ha pensato il tecnico italo-brasiliano, che davanti ai microfoni della sala stampa di Casteldebole ha parlato dei prossimi avversari. “Abbiamo già affrontato squadre di alto livello come la Lazio e sappiamo cosa dobbiamo fare per provare ad indirizzare la partita sui nostri binari. Sono una formazione molto importante, che gioca la Champions League e quindi dovremo avere rispetto per una rosa così forte, guidata ottimamente da un allenatore del calibro di Sarri. Sono bravissimi nel palleggio e vantano grandi individualità: per provare a superare questa sfida, servirà l'aiuto di tutto il gruppo".

Inevitabile, poi, la domanda sul peso specifico della posta in palio, vista la distanza ravvicinata tra le due compagini in classifica. "Scontro diretto?”, ha concluso il tecnico, “No, non facciamo tabelle: pensiamo gara dopo gara cercando sempre di dare più del 100%, perché gli stimoli non mancano di certo. Tutte le gare sono diverse, ma tutte ugualmente importanti”.

Convocati: De Silvestri out, torna Lucumi

Una buona e una cattiva notizia, infine, arrivano a braccetto dall’infermeria, visto che tornerà in gruppo dopo un lungo stop il centrale colombiano Jhon Lucumi, mentre resterà nella lista degli indisponibili capitan De Silvestri, ancora out dopo il problema riportato durante la gara con il Sassuolo. Tra i convocati rispunta anche Sam Beukema, uscito malconcio dalla trasferta di Reggio Emilia e precauzionalmente lasciato fuori dai giochi nella sfida di 48 ore fa in Coppa Italia contro il Verona.