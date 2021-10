Bologna-Lazio, le pagelle: Barrow-Theate, tandem da sogno

Una domenica che difficilmente dimenticheranno i tifosi del Bologna: nel giorno del compleanno del club i rossoblù, autori di una gara praticamente perfetta, schiantano la Lazio per 3-0. A segno Barrow, Theate e Hickey, con il gambiano che sigla la prima rete e poi serve gli assist per gli altri due. Bene anche Arnautovic, che non trova la via del gol ma che lotta e apre gli spazi per i compagni.

Bologna-Lazio, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: una gran parata nel primo tempo, una piccola disattenzione nel secondo. Tutto sommato una prestazione, la sua, più che sufficiente.

Soumaoro 6,5: torna in campo dopo mesi e sembra che non sia passato un giorno.

Medel 6,5: altra prova molto positiva per il cileno, che contrasta i centimetri di differenza con Muriqi con coraggio e astuzia. Il kosovaro esce dal campo sconsolato.

Theate 7,5: assist, gol e prestazione globale di livello altissimo. Sarebbe il migliore in campo, se non fosse per Barrow.

De Silvestri 6,5: solita e solida prestazione. Non paga l’emozione di giocare contro la squadra del cuore.

Svanberg 6: sparisce un po’ tra le maglie avversarie, ma la prestazione di quantità gli garantisce la sufficienza.

Dominguez 6,5: roccioso in fase difensiva e prezioso in fase di costruzione della manovra.

Hickey 7: si diceva non fosse al meglio, ma lo scozzese firma un’altra bellissima partita e trova anche il suo secondo gol stagionale (87’ Bonifazi sv).

Soriano 5,5: non la sua migliore gara, ma in una giornata come questa se lo può permettere.

Barrow 8: indubbiamente il migliore in campo. Segna e serve due assist e, soprattutto, si vede che è tornato in forma (89’ Vignato sv).

Arnautovic 7: non trova il gol ma fa tutto il lavoro sporco di cui Barrow necessita. Il Dall’Ara se ne accorge e lo copre di applausi quando esce negli ultimi minuti di gara (85’ Santander sv).

Mihajlovic 7: incartarla a Sarri non è mai una cosa semplice. Bravissimo.