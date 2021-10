Bologna, un pomeriggio da sogno: Lazio battuta 3-0

Il Bologna cercava risposte e dopo una gara praticamente perfetta le ha trovate: 3-0 contro la Lazio e allontanato lo spettro della crisi. Sinisa Mihajlovic ha schierato la difesa a tre cercando più copertura e ha avvicinato Barrow ad Arnautovic. Entrambe le mosse si sono dimostrate vincenti: zero gol subiti e Barrow implacabile, autore di due assist e una rete.

Bologna-Lazio, la partita

Comincia con ritmi lenti la gara tra Bologna e Lazio. I rossoblù provano a fare la gara mantenendo il possesso palla, ma nei primi cinque minuti le due squadre sono rimangono prudenti. Dopo i primi dieci minuti di studio i ritmi si intensificano: è ancora il Bologna a tentare con maggiore convinzione la manovra e a pressare alto quando è la Lazio in possesso di palla. Alla prima occasione della partita il Bologna va in vantaggio: al quarto d’ora di gioco Barrow controlla un lancio lungo di Theate, rientra sul destro e con un tiro a giro mette la palla sotto al sette. Super gol del gambiano e rossoblù in vantaggio.

C’è solo una squadra in campo e dopo tre minuti il Bologna firma il raddoppio: stavolta è Barrow a confezionare l’assist da calcio d’angolo e Theate a insaccare con la testa. La Lazio alza la testa e prova ad accorciare le distanze, ma la conclusione di Milinkovic-Savic è debole e centrale. Ancora i biancocelesti a rendersi pericolosi: Anderson supera Medel e serve Muriqi al centro dell’area, ma Skorupski è reattivo e para. Nei minuti finali del primo tempo la Lazio pressa alta e i padroni di casa sono costretti a difendere, senza però rischiare nulla. Anche Arnautovic prova a dire la sua al 39’, la conclusione dell’austriaco si spegne però sul fondo. Si va al riposo sul 2 a 0.

Il secondo tempo si apre con un’occasione per il Bologna: è ancora Barrow a liberarsi e a calciare, ma stavolta la conclusione dell’ex Atalanta finisce fuori. Anche la Lazio si fa vedere in zona offensiva: sull’uscita maldestra di Skorupski Pedro si avventa sul pallone, ma la conclusione dello spagnolo è debole e il portiere rossoblù riesce a bloccare. Ancora gli ospiti all’attacco con Muriqi, ma fortunatamente la conclusione del numero 94 termina fuori. La Lazio alza i giri del motore inserendo Lazzari al posto di Hysaj: l’esterno ex Spal tenta subito una percussione solitaria ma Skorupski è reattivo e blocca il cross del neoentrato. Gli ospiti abbassano i ritmi e il Bologna ne approfitta segnando il terzo gol: assist di Barrow sulla sinistra per Hickey, lo scozzese dribbla Lazzari, rientra sul destro e scarica in porta. Reina è goffo e si lascia sfuggire il pallone che finisce in porta. Secondo gol stagionale per Hickey e punteggio sul 3-0. Al 76’ cambia ancora la partita: Acerbi viene atterrato, Massa non fischia e il difensore protesta reiterando gli insulti verso il direttore di gara. Al primo giallo ne segue subito un altro e Acerbi viene espulso, lasciando in dieci i suoi. I minuti finali scorrono senza dire più nulla e il Bologna può così godersi una domenica da sogno.

Foto Twitter Bologna FC

Bologna-Lazio, il tabellino di gara

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey (87’ Bonifazi); Soriano, Barrow (89’ Vignato); Arnautovic (85’ Santander).

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Mbaye, Binks, Orsolini, van Hooijdonk, Skov Olsen, Cangiano.

All: Sinisa Mihajlovic.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz, Acerbi, Hysaj (58’ Lazzari); Milinkovic-Savic (58’ Basic), Leiva (71’ Cataldi), Luis Alberto (71’ Akpa-Akpro); F. Anderson, Muriqi (80’ Patric), Pedro.

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Radu, A. Anderson, Escalante, Moro, Romero.

All: Maurizio Sarri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Assistenti: Pagliardini, Scatragli.

IV uomo: Maggioni.

VAR: Maresca.

AVAR: Bresmes.

Reti: 14’ Barrow (B), 17’ Theate (B), 68’ Hickey (B).

Ammonizioni: 52’ Milinkovic-Savic (L), 53’ Soumaoro (B), 66’ Pedro (L), 75’ Lazzari (L), 76’ Acerbi (L), 90’+2 Luiz Felipe (L), 90’+4 De Silvestri (B).

Espulsioni: 76’ Acerbi (L).