Bologna-Lazio finisce 0-0. Le pagelle e la cronaca del match

Non va oltre lo 0-0 la partita tra Bologna e Lazio. Diverse le occasioni nel primo tempo, tra cui un palo di Ferguson, molte meno quelle nel secondo. Motta lascia ancora una volta Arnautovic in panchina preferendogli Barrow dall’inizio e Zirkzee a gara in corso. Con il punto conquistato, il Bologna arriva a 36 punti in classifica e stacca momentaneamente la Juventus.

Bologna-Lazio, la gara

Motta ripropone Soumaoro in coppia con Lucumì, Kyriakopoulos alto a sinistra e Barrow come prima punta con Zirkzee e Arnautovic ancora in panchina. Il primo squillo, dopo i primi minuti di possesso del Bologna, è proprio del gambiano: al minuto 7 l’ex Atalanta raccoglie sulla trequarti e scaglia un destro potente ma impreciso che finisce alto sulla traversa di Provedel. Al 15’ imbucata iridescente di Luis Alberto che trova Pedro da solo nell’area del Bologna: l’ex Barcellona, Chelsea e Roma controlla e calcia con il destro ma in equilibrio precario e la sua conclusione sfila sul fondo. La prima grande occasione del match arriva al 28’: cross di Kyriakopoulos per Ferguson, lo scozzese colpisce con la testa da posizione ottimale ma la conclusione impatta sul palo alla sinistra di Provedel. Ancora rossoblù pericolosi al 33’: azione verticale di Moro, palla per Barrow che rientra sul destro e calcia sul primo, trovando però la risposa pronta del portiere della Lazio che devia in angolo. Risposta immediata dei capitolini: parata di Skorupski a tu per tu con Luis Alberto e poi ancora il polacco reattivo sulla ribattuta di Anderson. Ci riprova il Bologna, stavolta da calcio d’angolo, ma il colpo di testa di Posch finisce ampiamente a lato. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Schouten neutralizzato da Provedel.

Ancora il Bologna pericoloso in apertura di secondo tempo: cambio campo repentino, palla che finisce sui piedi di Kyriakopoulos che chiude troppo la conclusione e non trova la porta. Risposta Lazio che approfitta di una palla recuperata al limite dell’area rossoblù: serpentina di Anderson in area, palla a Zaccagni che da ottima posizione svirgola con il mancino e spara sul fondo. La partita è viva ed è il Bologna che ci prova con maggiore convinzione anche se con poca precisione. Al 60’ Motta mette dentro Zirkzee, Medel e Pyyhtia, sposta Barrow sulla sinistra e lascia ancora una volta Arnautovic in panchina. Proprio Barrow cerca il gol partita al minuto 81’ con un super destro a giro dal limite dell’area ma il pallone sfiora il palo e termina fuori. La Lazio ci prova nel finale ma senza reali occasioni: dopo tre minuti di recupero la gara finisce sullo 0-0.

Bologna-Lazio, le pagelle

Skorupski 7: viene seriamente impegnato due volte e in entrambi i casi è salvifico.

Posch 6: Zaccagni è una spina nel fianco, lui lo neutralizza la maggior parte delle volte ma fa mancare il suo solito supporto offensivo.

Soumaoro 6,5: torna nell’undici titolare e torna alle care vecchie abitudini. Da lì non si passa.

Lucumì 6: a volte sciatto in fase di possesso, ma la prestazione difensiva è solida.

Cambiaso 6: corre molto, copre bene la posizione tra l’esterno e l’interno del campo ma non trova il modo di rendersi pericoloso.

Moro 6: qualche buono spunto nella trequarti offensiva (62’ Pyyhtia 5,5: Motta lo inserisce un po’ a sorpresa, lui non riesce a farsi notare).

Schouten 5,5: il confronto fisico con Savic non lo spaventa ma manca un po’ di brillantezza nella costruzione (62’ Medel 6: grinta e fisicità per i minuti finali).

Aebischer 6,5: parte con un tunnel a un avversario, occupa bene gli spazi e si fa vedere anche in difesa. Cala con il passare dei minuti (80’ Soriano sv).

Ferguson 6: gioca una buona gara, sempre in movimento e sempre sulla linea sottile che separa centrocampo e attacco. Il gol sbagliato nel primo tempo è però una macchia piuttosto evidente sulla sua gara.

Kyriakopoulos 6,5: è un fattore di preoccupazione per la difesa della Lazio. Cross perfetto per Ferguson che colpisce il palo, arriva anche a calciare per due volte. Bene così (57’ Zirkzee 5: Motta sceglie lui e non Arnautovic ma all’olandese non riesce praticamente nulla).

Barrow 7: non trova il gol ma è l’ultimo dei suoi ad arrendersi. Pecca in precisione ma è quello che ci prova più di tutti.

Motta 5,5: serviva un segnale forte, è arrivato solo in parte. La Lazio è una delle squadre più forti del campionato ma rimane la sensazione che la gara poteva essere vinta.

Bologna-Lazio, il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro (62’ Pyyhtia), Schouten (62’ Medel); Aebischer (80’ Soriano), Ferguson, Kyriakopoulos (57’ Zirkzee); Barrow.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, Sosa, Lykogiannis, De Silvestri, Sansone, Arnautovic.

Allenatore. Thiago Motta.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto (64’ Basic); Pedro (80’ Cancellieri), Anderson, Zaccagni.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Pellegrini, Radu, Fares, Antonio, Cataldi, Bertini, Romero.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Bercigli, Cecconi.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paganessi.

Reti: -.

Ammonizioni: 21’ Hysaj (L), 24’ Moro (B), 34’ Ferguson (B), 45’+1 Vecino (L), 75’ Zaccagni (L).

Espulsioni: -.

Note: spettatori 27.369.

Foto Twitter Bologna FC 1909